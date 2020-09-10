【疫境自強】餐廳營業額跌9成停業謀對策　企業醫生老闆自我把脈2招生意止跌回升

▲ 身為企業醫生的餐廳老闆Kevin在疫情下，也要諗計自救，營業額在重挫9成後，立刻使出2招，結果令生意V形反彈。

疫情下，飲食業受嚴重打擊﹐十居其九生意都大幅下滑。

疫情前晚晚滿座、在灣仔人氣高企的Jan Jan 串揚專門店也受到重挫，在第三波疫情最嚴峻時生意大跌9成，幸好餐廳老闆石健華（Kevin）是位前業務顧問，即俗稱企業醫生，他即時推出多項自救方法，終令生意反彈6至7成。

他說：「就算在最艱難情況下，餐廳都要不斷有新搞作，要讓食客記得你，待疫情紓緩後，他們一定會重回餐廳。」這位企業醫生，果然能醫亦能自醫。

如果沒有這位80後年輕人Kevin，大家便不會在香港吃到在日本有12間分店的「Jan Jan 串揚專門店」的出品，皆因Kevin一手一腳於2016年引入這間過江龍人氣店，由於首間灣仔店晚晚爆場，兩年後便在尖沙咀開分店疏散人潮，同樣是人氣爆燈。

▲ 店子設計像居酒屋，平日吸引不少人來食串揚happy hour。(湯炳強攝)

回想起疫情接近9個月，這位曾「醫治」過不少公司的企業醫生，也用「前所未見的困難」來形容當下情況，「我以前的服務對象主要是大企業﹐當他們在業務上遇到疑問及困難，不知如何處理時，我便會為他們作分析，提出解決方法。服務的企業包羅萬有，包括餐廳、波鞋品牌，甚至澳門賭場也有做過。」

當時全球的經濟氣氛比現在較好，問題較容易處理﹐但現今面對疫情的新挑戰，Kevin自言起初也有點措手不及，尤其是當7月第三波來襲時。

Kevin說：「5、6月時疫情稍為好轉，生意極速反彈，6月生意額更超越了疫前的水平，以為一天光晒，但7月疫情忽然轉差，生意即時懸崖式的重挫，跌了8-9成。」

這時政府更宣布餐廳禁晚市堂食﹐Kevin這時明白沒有最差只有更差的道理︰「串揚店類似居酒屋﹐不少人放工會來食串燒 happy hour，晚市是佔8成生意額，如果停了晚市堂食，對我們影響十分大。」

▲ 炸富士蘋果(25元)，把蘋果蘸上粉漿炸香，入口有點像蘋果批，香脆又充滿果香，多吃也不覺膩。(湯炳強攝)

忍痛停業兩星期

作為一位企業醫生深明任何事情，都可提出解決方法，於是即時推出一些對策。「短綫而言，飲食業真的是聽天由命，要配合政府的政策，宣布要停就要停，停了就沒有生意，這是改變不到的事實，於是7月中我們自行暫停營業兩星期，先減低成本。」

同時，他又認為面對困境時，餐廳一定要有正面積極的態度，要不停提出新點子作「反擊」，「我主要針對中長線的發展，為日後餐廳重開作準備。」

Kevin針對自己餐廳的狀況，對症下了2招：

1.擴大餐廳的會員制，為會員提出多項優惠。

2.推出多款全新的限定菜式，為食客帶來新鮮感，例如早前新推的豚肉米飯漢堡、炸雞米飯漢堡 ，首兩天便已全部售罄；現在至9月15日供應全新的蛋包飯，亦成為人氣食物之一。

▲ 醃製鯖魚刺身片(68元)︰以秘製醬汁醃過的鯖魚，提升了鮮味，肉質亦很嫩滑。(湯炳強攝)

「餐廳要有一些有noise的新搞作，讓食客經常記得你，待疫情好轉，他們一定回到餐廳。」不愧是位企業醫生，當8月底政府宣布恢復有限度的晚市堂食後，餐廳生意急速反彈，生意額較第三波最低潮時回升了6-7成。

▲ Kevin說員工是餐廳最重大的資產，故他跟員工關係良好，他更提到餐廳店長兼廚師高標池(左)是他最得力的助手。(湯炳強攝)

推外賣體驗包增加收入

生意回穩， Kevin 仍繼續尋找新出路，「疫情時香港人經常在家下廚，餐廳的主打的即炸串揚很難做到外賣，於是計劃於今個月底推出「外賣體驗包」，共有7個course，有湯、頭盤、壽司、大阪燒、串揚及甜品等，全是半製成品，客人在家中只需簡單自煮便可以，例如湯只需reheat 、大阪燒只需煎一煎再下木魚絲便可以，還有3串不同類別的串揚，客人可以下油炸，又或用氣炸鍋煮也可以，十分方便。」

▲ 餐廳為配合疫情推出「外賣體驗包」(湯炳強攝)

串揚，其實是介乎於天婦羅及串燒之間，在串起的食物上拌上一層粉漿下油炸至金香色，十分香口。現在Jan Jan多款串揚，包括招牌的海膽湯菜卷、免治鴨胸配芥末洋蔥醬等。

▲ 海膽湯葉卷（39元）︰北海道海膽經油炸後，具既脆又腍的複雜口感，更鮮味十足。(湯炳強攝)

Kevin 自言串揚始終是堂食最美味，更相信當政府逐步再放寬堂食人數後，生意會再繼續好轉，亦令Kevin萌生另一念頭—執平貨，「疫情前一些餐廳結業，通常都是生意不好，但疫境下因經營困難差導致很多食店結業，這時候可找到一些價錢相宜的頂手舖，有齊廚具及裝修，如遇到的話不排除租下開分店或另開另一間食店。」

果然是企業醫生，時刻保持商業觸覺。

記者：招美寶