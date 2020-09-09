統計處料2069年達258萬長者佔全港人口38%　平均1.2人供養一名小孩或長者

▲ 本港人口持續老化，政府統計處估計，50年後本港將有258萬名長者，佔全港人口38.4%。（陳靜儀攝)

本港人口持續老化，政府統計處估計，50年後本港將有258萬名長者，佔全港人口38.4%。人口老化加上出生率持續下跌，港人的供養負擔將繼續增加，料到50年後需1.2人養一名小孩或長者。

有學者認為，人口老化持續，當局必須考慮改善醫療系統和設退休保障，亦應在房屋政策等著手，鼓勵年青人結婚生育。

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政府統計處昨公布最新人口推算，本港人口將由去年中751萬，增至2041年中的811萬高峰，平均每年增長0.4%，其後人口將回落至2069年中的735萬，平均每年減少0.3%，50年間本港人口整體減少16萬。

統計處又推算，長者人口將由去年132萬，增近一倍至2039年252萬，佔人口比率由18.4%增至33.3%。隨後長者人口維持平穩，至2069年約有258萬，佔38.4%。同時，由於出生率低，15歲以下人口比例會由去年的12.2%下降至2069年的7.6%。

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▲ (林宇翔攝)

此外，港人的供養負擔將繼續增加，去年每千人需供養441名65歲或以上長者或15歲以下小孩，到2069年將增至853人，即由平均每2.3人養一人，變成1.2人養一人。

港人平均預期壽命在50年後將增近6年，屆時出生的男性平均可活至88.4歲，而女性更能活到93.9歲，超越日、韓及歐美等國。

港大社會工作及社會行政學系榮休教授周永新認為，成熟經濟體普遍面對人口老化，惟現時長者入住醫院，醫療環境惡劣，港府必須考慮改善醫療系統負擔的問題。此外，退休人士除靠強積金就只能領長生津等津貼，他認為當局不能以扶貧政策角度看待，需切實解決退休保障問題，減輕負擔。

周又指，本港生育率在50年間維持約1水平，在發達地區中亦是異常地低，港府需從支援婦女勞動和房屋政策方向著手，鼓勵年輕人結婚生育。他續稱，港人在內地結婚居住的趨勢增加，單程證的需求下跌，港府可逐步減少每日150人的限額，另一方面則應提升人口質素，以面對未來發展步伐，如創新科技。

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記者：徐紹軒