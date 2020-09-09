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大灣區青年公益基金推「抗疫支援金計劃2.0」　資助300萬予30間青年服務機構 

社會 20:38 2020/09/09

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有團體推出「抗疫支援金計劃2.0」，撥款300萬元，為30間香港本地的青年服務團體提供每個機構10萬元的支援金。 (梁偉榮攝)

大灣區共同家園青年公益基金決定推出「抗疫支援金計劃2.0」，撥款300萬元，為30間香港本地的青年服務團體提供每個機構10萬元的支援金。計劃現正接受申請，截止日期為9月21日。申請機構可於青年公益基金網站www.gbayouth.org.hk  ，獲選的機構預計於10月中旬收到支援金。

計劃有三大特色，只要符合（一）服務本地青少年為對象，（二）慈善或非牟利機構，（三）手續便捷，由申請到撥款只須2至3星期。計劃優先給予較小型服務青少年的慈善或非牟利機構獲第一次「抗疫支援金計劃」資助機構均感謝有關撥款，認為既能解燃眉之急，又能保障青年員工就業及維持青少年服務，尤其在「疫境」中給予精神上鼓勵。對於知名度不高、資源不多的團體來說，「抗疫支援金計劃」有助繼續提供服務。

基金行政總裁楊彬先生表示，今次特別關注較小規模的青年團體，考慮到這些團體在疫情的影響下，缺乏社會援助，經營特別困難，希望藉着「抗疫支援金計劃2.0」，幫助這些機構渡過眼前的難關，持續為香港青年提供服務。

青年公益基金早於今年4月第一次推出「抗疫支援金計劃」，為服務本地青少年為對象的慈善或非牟利機構提供一筆過的撥款，用以援助及鼓勵機構應對新冠肺炎疫情，積極開展或者維持服務青年人的工作。

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責任編輯：蘇文軒

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