教育局推教材助中小學生Fact Check　校長嘆社會張力大難以糾正學生

▲ 教育局推出認清真假資訊的教材，以加強學生對網上資訊真偽的意識。（資料圖片））

近年網上「假新聞」泛濫，為加強學生對網上資訊真偽的意識，教育局推出認清真假資訊的教材，促學校提醒學生查證網上資訊來源。

有小學校長指，近年網上流傳關於社會事件的假消息，學生以至成人也可能因內容「有趣」而轉發，認為有需要從小培養正確意識，但坦言在社會張力大的情況下，教師較難糾正學生。

教育局今日（9日）致函全港中小學校長，表示委託香港家庭福利會為全港中小學師生及家長提供健康上網支援服務，推廣網絡安全訊息，並與該會合作製作「真假資訊要認清小貼士」海報，作為推廣資訊素養的教材。

海報列出8點，包括勿誤信誇張標題、到相關網頁查閱資訊提供者背景、留意訊息是否舊聞重發、查看圖片有否被篡改，並將訊息內容與其他可靠來源的資料作核對等。

▲ 教育局與家福會合作製作海報，列出勿誤信誇張標題及查證資訊來源等8點。（教育局網頁）

聖公會聖雅各小學校長張勇邦表示，局方作出「好的提醒」，但認為要先從根本解決信任問題，舉例如關於應否接受全民檢測的爭議，部分傳媒引述專家意見流於片面，教界以至學生也不能完全相信、未能掌握真確及全面的資訊；加上近年學生傾向從網上社交平台吸收資訊，疫情下在家時間長，受長輩及親友的影響更大，加上在現時的社會氛圍下，教師較難糾正學生，認為可從品格基礎培養學生「講真話」，再以此標準判斷事件。

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記者：馮琪雅