周浩鼎羅冠聰本來有望並肩作戰？　社會撕裂影響成泡湯

▲ 立法會議員周浩鼎。（周浩鼎Facebook影片截圖）

政府上月底起放寬社交距離措施，市民在戶外做運動時終於可以毋須戴口罩。也許是居家檢疫太久，不少市民都迫不及待外出運動。民建聯立法會議員周浩鼎日前亦沿着天水圍的天瑞徑跑步，向街坊宣傳全民檢測之餘，順道到天水圍欖球場「望梅止渴」。

周浩鼎表示，早前疫情嚴峻需要戴口罩跑步，對自己及不少人來說真的很辛苦。他說，平日都有持續運動鍛練，一周最少跑兩至三次，除了新界及九龍，平日會在立法會附近的添馬公園跑步，所以「叫做開運動的人一段時間不做運動真的很難熬」，現時不用戴口罩就舒服很多，亦見街上多了人跑步。

▲ 立法會議員周浩鼎。（周浩鼎Facebook影片截圖）

影片中見到，周浩鼎跑步期間，又拍片對鏡頭說話，又與街坊打招呼，卻未見氣喘，果然是日子鍛練有功。

而除了跑步，周浩鼎其實一直都是欖球愛好者，在外國讀書時經常與朋友組隊玩。他說，這段時間因為疫情，大部分球類運動都要停止，好多欖球愛好者忍得好辛苦，希望政府可以盡快重開各類運動場。周浩鼎提到，要重開設施，其實最重要市民做好普及檢測，切斷社區傳播鏈，讓大家知道香港是安全，同時讓疫情盡快過去。

▲ 立法會議員周浩鼎是欖球愛好者。（周浩鼎Facebook影片截圖）

有趣的是，不少立法會議員都是欖球愛好者，如公民黨郭榮鏗、鄉議局主席劉業強，都曾經在英國讀過寄宿學校Rugby School，該校正是欖球運動發源地。周浩鼎2017年更曾經提議組織跨黨派欖球隊，有部分民主派，包括未被ＤＱ的羅冠聰、公民黨譚文豪亦曾和應。不過近年社會撕裂，加上羅被DQ後，有關計劃最终亦泡湯。

