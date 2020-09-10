青協網上問功課平台疫下解答逾2,000條問題　9月網上開學後家長查詢上升

▲ 青協自2月起推出網上問功課平台，為小學及初中生免費提供即時線上學習支援。（受訪者提供）

疫情下學界推網上教學，青協自2月起推出網上問功課平台，為小學及初中生免費提供即時線上學習支援，至今已服務逾800名學生及解答2,350條不同學科的問題，並解答部分學生的升學疑難。機構於9月將問功課渠道拓展至社交應用程式，「網上開學」個多星期，機構接獲有關平台使用方法的家長查詢亦有增加。

莘莘學子在疫情下多月在家網上學習，無法親身回校向教師問功課。2014年已提供網上義工配對服務的青協，因應疫情於2月建立「好義配‧好義補」平台，招募高中至大專學歷的義務導師，為小學及中一至中三學生，網上實時解答各學科的疑難。

青協督導主任鍾偉廉表示，學生用家及義師在疫情下，均可安坐家中使用手機或電腦透過平台發問或提供服務，至今已有194名義師登記，逾半擁有學士或以上學歷，服務獲得逾93%正評。

平台過去接獲最常見的是數學科問題，其次為中文、英文及科學科，青協會籍及義工組發展幹事區梓俊表示，學生可自行上網找成語解釋及歷史等文科知識等，但數學方程式不能直接上網搜尋答案，作答亦需提供運算步驟，估計因此有較多學生「問數」，平台亦滿足有關學習需求。

機構事前提醒義師避免直接向學生提供答案，但過去曾有學生發問時「一嚟就攞答案」、表現不耐煩。已服務30多個小時的理大職業治療系四年級生謝穎旻指，曾有一名中二生「貪快」，要求她將一篇文言文「全文語譯」，但為免學生「學唔到嘢」，她最終只解釋部分艱深字眼，再由學生自行理解整篇文章。

平台目前提供官網及社交應用程式LINE及Facebook Messenger共3個發問平台，服務時間為周一至五下午4時至晚上10時，周六為中午12時至下午6時，過去曾於4至5月為上屆文憑試考生提供「期間限定」的網上專科研習小組。區梓俊指，即使將來疫情緩和後，平台仍會繼續運作，以解決基層學生未能到功課託管班的困難。

冼允彥亦指，9月開學個多星期後，近日多了家長查詢平台用法，平日每日收到4至5宗查詢，特別是小學生的家長；區梓俊估計有家長在子女「網上開學」後感到擔心，「唔知子女用電腦做緊咩」，故代子女查詢平台運作。

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記者：馮琪雅