【神乎其技】葡萄牙畫師奇技栩栩如生網民驚歎　水泥牆繪出3D廢棄巴士昆蟲勁逼真

▲ 44歲葡萄牙3D塗鴉藝術家Sergio Odeith的3D繪畫，令人歎為觀止。

以假亂真、神乎其技，44歲葡萄牙3D塗鴉藝術家Sergio Odeith確有神技，只消畫筆一枝或一瓶噴漆，便能令頑石也點頭，統統化身成逼真的圖像，令人真假難辨。Sergio Odeith有本事將一巨幅灰色的水泥牆，變成一部逼真的巴士、火車、螳螂、甲蟲，甚至將地下挖出個洞來……其畫風獨特而出人意表，往往令人驚歎不已。

▲ Sergio Odeith的繪畫技藝，全憑自學而來。（IG圖片）

且看這幅平平無奇的水泥牆，Sergio Odeith這次就利用噴漆，將一個普通而巨大的水泥牆，變成了一輛廢棄的單層巴士。作品極度細緻，連巴士的內部也描繪得十分逼真，不僅透視內部的細節，就連巴士玻璃窗的反光也刻劃了出來，教人幾乎一頭栽進那道水泥牆，額頭敢情要碰個正著，腫起個高瘤了。據Sergio Odeith稱，這次完成這樣巨大的一個作品，他花了大約10個小時，用了大約30瓶噴漆，而靈感，則來自睡了個好覺云云！

▲ 巨型螳螂，連個影都咁嚇人。（IG圖片）

▲ 上圖的圓墩石，轉瞬化身巨型昆蟲。（IG圖片）

▲ Sergio Odeith會在90度角的牆壁上繪畫，塑造出3D光學幻覺效果。（IG圖片）

1980年代中期，Sergio Odeith首次使用噴霧罐，在家居附近的牆壁上畫了一些簽名和塗鴉，找到了自己對繪畫藝術的熱愛。15歲那年就輟學了，雖然沒有在任何學校畢業或就讀藝術課程，但他從不放棄，所有關於藝術的知識，都是自學得來的。1999年，他以繪畫的熱誠作謀生，開設了紋身店。2005年開始，他開始使用變形技術創作新作品，並獲得國際認同。2008年，他結束了紋身店的生意，搬到倫敦發展，其大多數作品都在90度角或平坦的牆壁上繪畫，塑造出3D光學幻覺效果。

▲ 看，下圖的巨型水泥牆，居然可以繪出上圖這部像真度極高的汽車，簡直神乎其技。（IG圖片）

▲ 這列石牆轉眼變成列車，請細意那條柱位，居然可以變幼了，令人歎服。（IG圖片）

▲ 貨車頭的車窗也營造出透視感，確實以假亂真。（IG圖片）

目前，Sergio Odeith住在里斯本，全職作畫，為國際大型企業包括倫敦殼牌、可口可樂、三星等等，創作大型壁畫，其IG擁逾77萬粉絲，在Facebook也有逾30萬名粉絲，在Twitter上也有1.6萬忠實追隨者。下次大家去旅行時，可能隨時遇上Sergio Odeith的作品，記得合照打卡了。

記者：Elenor