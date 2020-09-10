【雙重感染】亞洲首宗雙重感染病例　南韓患者同時感染新冠肺炎+流感

▲ 南韓出現首宗雙重感染病例

南韓出現首宗雙重感染病例。南韓中央防疫對策本部昨日（9日）證實，發現新冠和流感病毒雙重感染的病例，惟具體情況要待準確確認後再說明。

據韓聯社報道，南韓中央防疫對策本部本部長鄭銀敬昨日在例行記者會上表示，南韓境外已出現雙重感染病例，雖然同時感染流感和新冠病毒的機率較低，但仍存在同時感染的可能性。惟未知雙重感染是否會導致症狀惡化，甚至致命等後果，有待觀察。

當局指，雙重感染病例來自處於冬季的南半球國家，防疫部門正研究相關資料。鄭銀敬表示，當局將流感疫苗的接種對象擴大至1900萬人，18歲以下、62歲以上群體、孕婦均可免費接種。

港大專家：戴口罩並接種疫苗可大大減低感染率

香港大學醫學院助理院長孔繁毅教授早前曾表示，流感與新冠肺炎均是透過飛沫傳播，而感染流感高風險人士為免疫力較低者，如幼兒，而相對新冠肺炎，流感於幼童爆發機會更高，在去年冬季流感高峰期則達528宗爆發，0至5歲幼童入院率更為高水平。

孔繁毅強調「應該全民接種流感疫苗」，而單由兒童接種疫苗，更可減低成年人、長者感染流感風險。不過本港6個月至6歲兒童於去年接種疫苗率只有34.5%，遠低於美國57.9%。他表示，要控制傳染病的感染，戴口罩及接種疫苗是最重要的，一定要雙管齊下，大大減低感染率。

本港流感疫苗資助計劃 兒童及長者可獲資助240元

每年政府會繼續為以下合資格組別（香港居民）提供資助接種季節性流感疫苗，包括

孕婦

50歲以上人士

年齡介乎6個月至未滿12歲兒童，或12歲以上但仍就讀於香港小學的兒童

智障人士

領取傷殘津貼人士

領取綜援（類別為「殘疾程度達100%」或「需要經常護理」）人士

合資格人士到已登記參與計劃的私家醫生診所接種季節性流感疫苗，可獲得政府資助，每劑季節性流感疫苗資助額為 240 元。醫生可能會額外收費，亦有一些醫生不會收費。詳情需向醫生查詢。

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責任編輯：羅嘉欣