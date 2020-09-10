【新冠肺炎】牛津疫苗測試現副作用情況非罕見　袁國勇：或是自體免疫反應非疫苗問題

▲ 袁國勇指，部分人會特別對藥物敏感，出現自體免疫反應，攻擊神經系統。（資料圖片）

英國藥廠與牛津大學研發的疫苗早前踏入第三期臨床試驗，有望率先面世，惟一名志願者接種後出現「橫貫性脊髓炎」，藥廠暫停試驗。港大微生物學系講座教授袁國勇指，注射疫苗作用是刺激免疫系統，但部分人會出現自體免疫反應而攻擊神經系統，並非疫苗問題。

對於英國藥廠與牛津大學研發的疫苗出現不良反應，袁國勇表示，開發疫苗總會遇上阻礙，情況並不罕見，加上人類歷史上未曾發生過需要注射冠狀病毒疫苗的情況，所以不清楚注射後的副作用。

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他續指，所有新疫苗開發過會須經過3個階段的臨床實驗，當發現有人出現嚴重副作用時，藥廠暫停臨床測試後，再會交由獨立專家研究，「橫貫性脊髓炎」是否由疫苗病毒引發。

袁國勇解釋，注射疫苗作用是刺激免疫系統，但由於人體本身有自體免疫反應的趨向，部分人會特別對藥物敏感，出現自體免疫反應，攻擊神經系統因而患上「橫貫性脊髓炎」，所以很多時不是疫苗問題，而是病人對該疾病的傾向。

他舉例，2009年有一名醫生接種人類豬流感疫苗後，出現下半身乏力，須住院2個月才完全康復出院，但因為這一病例已令所有人不願意接種。袁國勇強調，所有疫苗研發人員會確保病人不受損害，研究過程和副作用會開誠布公，讓市民可以選擇。

袁國勇認為，暫停注射是小心的做法，但不會影響對疫苗的信心。他說，全球有過百個疫苗研發，當中有30個已進入臨床測試，而特區政府已向多間藥廠落訂金，等待各疫苗完成第三階段臨床實驗有報告後，才決定購買最安全、最有效的疫苗。

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記者：陳子謙