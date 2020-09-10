【最後心願】7旬癌末母盼見證愛女出嫁　孝順女病房舉辦驚喜婚禮圓心願

▲ 蘇格蘭一名7旬癌末媽媽盼望見證愛女出嫁，女兒決定在醫院病房內舉辦驚喜婚禮。

父母走到生命盡頭，最不捨的一定是子女。蘇格蘭一名7旬癌末媽媽在世日子不多，她盼望見證愛女出嫁，女兒深知媽媽心意，亦不想她帶著遺憾離世，決定在醫院病房內舉辦婚禮，給媽媽一個驚喜，也達成她的心願。

據蘇格蘭《每日紀事報》（Scottish Daily Record）報道，在蘇格蘭格拉斯哥，71歲的媽媽Elizabeth Bridgewater於2018年患上癌症，早前醫生告知她的壽命可能只有數星期，她一直希望30歲的小女兒Nicole與未婚夫James結婚。

姊妹合力實現癌母願望

Elizabeth過去一個月在伊莉莎白女王大學醫院（Queen Elizabeth University Hospital）接受癌症治療，她從沒想過能在剩下的日子看到Nicole出嫁。她的大女兒Lisa決定與妹妹給媽媽一個驚喜婚禮。Lisa表示︰

我們被告知媽媽未必能撐下去，她曾說過，很希望看到Nicole和James在訂婚4年後結婚。

Lisa讚揚妹妹和James是有愛心和無私的人，會為任何人做任何事情，尤其是對她們的媽媽。她和妹妹一想到要在醫院舉行婚禮，讓媽媽感到驚喜，就盡一切努力去實現這個特別的日子。

之後Lisa發電郵給當地電台「Clyde 1」的節目主持人，了解節目組能否贊助妹妹婚禮的結婚蛋糕及髮型設計。最終對方不但應允，更提供豪華房車及禮物，並協助他們籌備婚禮。

在9月初，Nicole和James決定舉行一場特別的婚禮。婚禮當日Nicole穿上婚紗，打開媽媽的病房門，跟她說要在這裡舉行婚禮，媽媽驚訝得以為她說笑，知道真相後，母女相擁而泣。

為照顧媽媽遲遲未結婚

Nicole和未婚夫James這兩年來悉心照顧患病的Elizabeth，直到她後來病情惡化送到醫院住院為止。Elizabeth明白他們的難處︰

他們訂婚這麼久還未結婚，部分原因是他們忙於照顧我。

自從二人結婚後，媽媽身體神奇地變得好多了，這意味著媽媽跟她們在一起的時間比預期長。儘管過去6個星期Elizabeth無法站立，但她堅持和全家人一起拍照留念。

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責任編輯︰王明芳