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【限時優惠】港麗酒店推75折外賣自取下午茶　2位$419送TeaWG茶包及限量小熊玩偶【附預訂詳情】

精明消費 11:00 2020/09/10

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

$419便可吃到港麗酒店的雙人下午茶！（圖片由港麗酒店提供）

香港港麗酒店踏入30周年，推出一系列的優惠，當中包括75折外賣自取下午茶優惠，再送30周年限量港麗小熊玩偶及TeaWG 香茗茶包，有紀念性同時也十分抵食！

港麗酒店由即日起至9月30日推出Hungry Tuesday限時優惠禮遇，包括樂聚廊與俄羅斯籍藝術家Anna Salenko合作「A Meld of Three」30周年外賣下午茶、重新譜寫的金葉庭、意寧谷及懷歐敘雙人嘗味菜譜及咖啡園重塑風華國際自助餐。

‘A Meld of Three’ 30周年外賣下午茶

凡享用外賣下午茶再送TeaWG茶包及限量小熊玩偶。（圖片由港麗酒店提供）

’A Meld of Three’ 30周年藝術外賣下午茶每日限量發售，外賣紙盒設計呈現刀畫家Anna Salenko 以油畫刀創作，勾勒出港麗酒店招牌小熊，十分可愛。

茶點則包括金葉庭的招牌蛋撻仔、意寧谷的迷你意大利Tiramisu、英式鬆餅及手指三文治等等。大家亦可品嚐法式迷你週年柑桔朱古力紀念蛋糕、意式松露野菌炸飯球、烤牛油曲奇、迷你黑森林蛋糕及火腿芝士佐蜂蜜芥末麵包等。

賓客現可於ConradDining.HungryTuesday.com 預訂雙人下午茶，網上預訂均可享外賣自取75折，兩位用定價419元 （原價港幣558元），另贈送30周年限量港麗小熊玩偶及TeaWG 香茗茶包。

預訂日期：2020年9月8日至9月30日

提取日期及時間：2020年9月14日至10月30日下午3至5時

除了下午茶，大家也可品嚐金葉庭、意寧谷及懷歐敘新出的雙人菜譜，定價港幣1990元 （已包加一服務費），或者品嚐咖啡園自助午餐及晚餐，以指定匯豐信用卡可享高達7折優惠。

預訂方法：ConradDining.HungryTuesday.com

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責任編緝：王芷瑩

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