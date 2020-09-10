【美魔女】王菲網上直播唱廣東歌《下雨天》　與謝霆鋒復合6年低調幸福【有片】

▲ 王菲罕有直播演唱廣東話歌。

現年51歲的王菲，昨晚亮相內地網購平台購物節的直播。王菲於直播內更唱出4首歌，當中包括廣東話歌《下雨天》，及與淘寶創辦人馬雲合唱《如果雲知道》。雖然王菲以唱K方式演出，但大開金口的她獲網民盛讚水平媲美演唱會。

王菲在直播中以淡妝，及米白色T恤配牛仔褲現身，打扮非常休閒。雖然她已年過50歲，但皮膚狀態卻非常好，不少網民都大讚她保養得宜，外表遠比實際年輕。

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▲ 王菲在直播中唱歌。（微博圖片）

罕有獻唱廣東歌

在節目中，一眾年輕主持人與王菲表達愛慕，雖然很有心思，但由於眾人未有處於同一直播間，令王菲略顯尷尬。之後，王菲為觀眾接連唱出劉昊霖的《Landing Guy》、林憶蓮的《下雨天》、周彦宏的《私人公園》，及許茹芸的《如果雲知道》。

現場雖然只有唱K的設備，但王菲一開口便發揮了演唱會的水準，在觀看直播的觀眾大讚她的歌聲美妙空靈。而且，王菲更罕有地公開演唱廣東話歌，但她字正腔圓的廣東話就獲大讚。

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與馬雲合唱《如果雲知道》

之後馬雲登場，在另一直播間與王菲合唱《如果雲知道》。馬雲的歌聲仍很不俗，尤其二人在唱到高音位仍非常穩定，雖然只有短短4首歌的演出，但演唱水平都已媲美演唱會。

王菲近年甚少公開演出，5月時則為疫情復出在線上音樂會《相信未來在綫義演》獻唱，令粉絲大飽耳福。

▲ 王菲與馬雲合唱。（微博圖片）

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與謝霆鋒低調相戀

不過，除了擁有天籟之音外，王菲的戀愛亦是眾人的焦點所在。王菲曾與竇唯及李亞鵬走在一起，各有一女，可惜卻先後離婚收場。

現時王菲與謝霆鋒感情穩定，有指二人早於2000年已曾拍拖，但2人的年齡相差11歲，故不被外界看好。不過之後謝霆鋒戲假情真愛上張柏芝，二人便分手。

▲ 王菲與謝霆鋒復合有6年。（網上圖片）

相隔多年，二人各自經歷了婚姻做人父母，之後離婚，機緣巧合下又再次走到一起。而重燃愛火的二人更是變回了熱戀中的情侶，被傳媒多次拍到約會後便公開復合的戀情。

不過，王菲與謝霆鋒一直低調處理感情事，復合6年都甚少公開放閃。有指二人在北京同居，低調過幸福的生活。