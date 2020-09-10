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【全民檢測】全民檢測推算社區有約百名隱形患者　聶德權重申不應只看參與人數

社會 10:47 2020/09/10

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聶德權籲師生在回校前參與社區檢測。（經濟日報資料圖片）

全民檢測踏入第10日，港府昨日（9日）宣布延長計劃至9月14日。公務員事務局局長聶德權表示，難以預計延長計劃後最終參與的人數，強調計劃是助港抗疫，尋找社區隱形患者。

【新冠肺炎】全民檢測再驗出一名62歲屯門男子呈陽性　另有2宗舊個案復陽

聶德權今早（10日）接受電台訪問時指，截至早上8時半，普及社區檢測計劃已成功採樣累計人數為142.5萬，其中128.3萬人是透過網上預約；另有260宗「被登記」的個案，已轉交警方處理。而昨日共有11.3萬人參與檢測，其中5.3萬人並無事先預約。

【全民檢測】全民檢測計劃延長3日　57間檢測中心開放至9月14日其餘關閉

對於計劃將延長至下周一，他表示難以預計延長計劃後最終參與的人數，需要觀察市民在未來數天參與的情況，強調檢測計劃是助港抗疫，目前已透過計劃找到19名隱形患者，推算社區有90至100名隱形患者，又認為不應只看參與人數，而是「願檢盡檢」。被問到計劃的成效如何，他則稱要等專家日後做詳細個案分析。

至於政府近日加入「中檢醫學檢驗有限公司」，負責離島特別採樣中心的檢測樣本。 聶指，有關公司早前亦曾參與高危群組的採樣檢測工作，現時主要負責處理離島區的檢測安排，因離島區的人口較分散，故需派人到不同地方派發樣本樽及採樣。

【全民檢測】教育局去信中小學官校　呼籲家長盡快安排子女接受檢測

另外，教育局早前去信中小學官校，呼籲家長盡快安排子女接受檢測，聶德權認為學校是較易傳染疾病的地方，希望師生及家長在校前可參與檢測，做好防疫工作。

對於有指學校強迫老師和員工參與計劃，聶指抗疫既是個人也有整個社會的利益，需要社會共同參與，檢測計劃是抗疫措施之一，作為社會一份子是有責任參與，而不同行業及組群呼籲參與亦是正常和應該，但最終是否參與乃屬個人決定。

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責任編輯：郭詩詩

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