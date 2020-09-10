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【香港小姐】劉佩玥媽媽35年前選港姐與周海媚同屆　Moon入行7年靠媽媽釋放壓力

娛樂 11:18 2020/09/10

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

劉佩玥與媽媽林嬌是港姐師姐妹。

TVB年度大騷香港小姐競選在上月底順利完成，炒起一股港姐熱潮。近日，有網民上載1985年《香港小姐競選準決賽》的片段，當中15號的林嬌正就是劉佩玥（Moon）的媽媽，後來劉佩玥（Moon）也跟隨媽媽的步伐，參選港姐並奪得季軍。

當年Moon媽媽林嬌參選時只有21歲，身材驕小的她身高1.62米，參選前職業為家庭教師，她的志願是成為女港督。在問答環當中，林嬌更展現出過人的口才和幽默。

當司儀問林嬌如何令到男士不看黃色刊物，林嬌的回答令人意想不到：「先要舉辦最難看女性選舉，選出來要簽約拍攝做封面人物，等大家連飯都嘔出來。」引得全場捧腹大笑。

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【降魔的2.0】劉佩玥入行7年曾感壓力崩潰　Moon因媽媽一句話學懂釋懷

28年後步媽媽後塵

可惜林嬌最後未能晉級決賽，而1985年《香港小姐競選》的排名是冠軍謝寧、亞軍羅錦如和季軍王愛倫，同屆港姐還有周海媚。

其後，林嬌與劉爸爸結婚，全職成家庭主婦，誕下一女一子。

2013年，24歲的Moon跟隨媽媽的步伐參加《香港小姐競選》，狀態大勇的最後成為季軍，同屆冠軍為陳凱琳和亞軍蔡思貝。

比賽完畢後，曾有媒體訪問林嬌一事，但Moon考慮媽媽為人低調，因此沒有多說什麼。

劉佩玥為2013年港姐季軍。（東星娛樂圖片）

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媽媽為壓力避風港

在家人的支持下，Moon在參選港姐後入行，在劇集《城寨英雄》、《跳躍生命線》、《降魔的》中令觀眾留下深刻的印象。

早前Moon接受TOPick訪問時表示，因為媽媽令自己可以淡看一切工作上的委屈。被欺負、傳緋聞等新聞都會和家人溝通，一起解決，，所以不開心的事也會很快忘記。

劉佩玥非常慶幸自己的家庭每天都很快樂。（陳家瑩 攝）

有次Moon因為缺乏休息，在化妝間對著媽媽大哭，在她哭完後，媽媽才緩緩地說：「哭完了嗎？有沒有舒服些，待會出去工作吧。」令Moon的鬱悶立即化解，平伏心情工作。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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