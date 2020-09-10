【飲食優惠】Mira Dining推1288元美食套餐　免費送The Mira Hong Kong或問月酒店住宿

▲ The French Window：香煎鵝肝及牛柳配松露汁(餐廳提供)

Mira Dining、The Mira Hong Kong及問月酒店聯手推出超值食宿優惠，由即日起至11月28日，凡惠顧中環國金軒、翠亨邨、The French Window或Assaggio的指定2人晚餐，價錢低至1,288元起，即送「The Mira Hong Kong酒店-城景客房」或「問月酒店-新月客房」住宿1晚。

▲ he Mira Hong Kong酒店-城景客房(酒店提供)

這優惠最特別是別於一般Staycation配套，客人除可於The Mira Hong Kong或問月酒店選擇心水住宿外，更可自由組合用餐及住宿日期，毋須於同一天入住酒店，享有更多彈性假期活動。

▲ 問月酒店的新月客房(酒店提供)

美食選擇包括有翠亨邨的2人晚餐，價錢為1,288元。這間有逾45年粵菜歷史的翠亨邨，以明爐燒味及巧手廣東菜馳名，今次這個二人晚餐，6道菜包括順德名菜窩貼牛奶拼香煎魚餅、滋補養顏的原個木瓜燉鮑魚湯，經典京汁焗大蝦、家常滋味米湯菜苗雞、甫魚炒飯，最後以合時甜品作結。

同樣都是1,288元的便有Assaggio餐廳的意國風情二人晚餐，共有3道菜，有多款菜式可供選擇，包括意式生和牛薄片、香烤豬扒伴胡椒汁、巴馬火腿及松露醬薄餅(另加$58)、人氣檸檬蛋糕或招牌意式芝士蛋糕(另加$18)等，更可加$28加配意大利雜菜湯升級至4道菜晚餐。

▲ Assaggio：巴馬火腿及松露醬薄餅(餐廳提供)

如果想過法國大餐，可選擇擁有維港景致的The French Window餐廳，供應經典2人晚餐，價錢為1588，共有3道菜，可選生牛肉他他、海鮮凍盤(另加$48)、香煎鵝肝及牛柳配松露汁(另加$98)或精選芝士拼盤等，更可加48元配龍蝦濃湯升級至4道菜晚餐。

另外亦可選國金軒的2,288元二人晚餐，共有6道精緻美饌，包括西班牙黑豚叉燒拼蔥油海蜇花、章州雪耳燉雪梨花膠湯及菌皇醬鮮斑球。最後奉上生磨蛋白杏仁茶，為完美盛宴劃上句號。

▲ 國金軒：西班牙黑豚叉燒(餐廳提供)

查詢：

翠亨邨 電話：2376 2882

Assaggio 電話：2877 3999

The French Window 電話：2393 3812

國金軒 電話：2393 3933

記者：招美寶