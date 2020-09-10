【Netflix紀錄片】《養虎為患》Joe控訴被獄警性侵　聲稱清白求美國總統特朗普特赦

▲ 《養虎為患》Joe於獄中控訴被獄警性侵兼虐待，強調自己清白要求總統特赦。

一度熱爆全球的Netflix紀錄片《養虎為患》（Tiger King）主人翁Joe Exotic，因買兇殺人以及非法運輸和殺害老虎，被判監22年。近日Joe向媒體透露自己在獄中受到獄警的性侵與虐待，並撰寫長達257頁的長文，要求總統特朗普特赦。

《養虎為患》的主角、專門養育老虎的「大溫塢動物園Greater Wynnewood Zoo」主人Joe Exotic，因買兇意圖殺害另一老虎動物園主人Carole Baskin，以及殺害、販賣和非法運輸老虎，被裁定兩項謀殺罪以及17項野生動物罪，於今年1月被判處22年的監禁。

一直渴望成名的Joe因被困獄中未能享受這股席捲全球的「人氣」，但他卻經常向外發放個人消息。近日他向當地傳媒透露，Joe本來身於奧克拉荷馬（Oklahoma）的監獄，但因為受到獄警的性侵和虐待，近日被轉往德克薩斯州（Texas）的監倉。

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▲ Joe被判監22年。（網上圖片）

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現年57歲的Joe向媒體公開其傷勢照片，見到他手腕上出現大片傷口，直言被獄警性侵犯和毆打：「我被綁在椅子上很久，手臂上的皮膚因而脫落。我全身赤裸被鎖在一間房間內八天，只能睡在地板及冰冷的金屬上，上面有乾掉的糞便和精子。」

Joe更撰寫了長達257頁的文章，希望轉交給總統特朗普，要求對方特赦。預計在2037年結束刑期的Joe表示自己有嚴重的身體問題，同時又再度重申自己的清白，故要求能夠出獄接受治療。

其律師指Joe在長文中以謙虛的態度請求寬恕，同時希望糾正他所經歷的不公正現象，又指若果有機會返回他的社區，他願意為鄰舍提供有意義的貢獻。

▲ Joe向傳媒展示其傷勢。（網上圖片）

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據悉，Joe於今年4月曾提出上訴，但被駁回。其律師團隊繼續處理他的案件。有消息人士透露，Joe在獄中的體重由179磅下跌至140多磅，又指監獄一直拒絕他的醫療請求。不過監獄方面否認Joe的說法。

另外，有指《養虎為患》的團隊有意開拍第二季的紀錄片，Joe的第二任丈夫Dillon Passage和接手動物園的Jeff Lowe也答應參與，但Joe的死敵Carole Baskin要求片酬高達120萬美金，並表示酬金會投放到她的動物保護組織「Big Cat Rescue」，由於價錢太高，片商表示需要再作考慮。

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