  • 29°C
香港時間 : 2020910日 (四) 13:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【Netflix紀錄片】《養虎為患》Joe控訴被獄警性侵　聲稱清白求美國總統特朗普特赦

娛樂 12:08 2020/09/10

分享：

熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

《養虎為患》Joe於獄中控訴被獄警性侵兼虐待，強調自己清白要求總統特赦。

一度熱爆全球的Netflix紀錄片《養虎為患》（Tiger King）主人翁Joe Exotic，因買兇殺人以及非法運輸和殺害老虎，被判監22年。近日Joe向媒體透露自己在獄中受到獄警的性侵與虐待，並撰寫長達257頁的長文，要求總統特朗普特赦。

《養虎為患》的主角、專門養育老虎的「大溫塢動物園Greater Wynnewood Zoo」主人Joe Exotic，因買兇意圖殺害另一老虎動物園主人Carole Baskin，以及殺害、販賣和非法運輸老虎，被裁定兩項謀殺罪以及17項野生動物罪，於今年1月被判處22年的監禁。

一直渴望成名的Joe因被困獄中未能享受這股席捲全球的「人氣」，但他卻經常向外發放個人消息。近日他向當地傳媒透露，Joe本來身於奧克拉荷馬（Oklahoma）的監獄，但因為受到獄警的性侵和虐待，近日被轉往德克薩斯州（Texas）的監倉。

【養虎為患】Joe買兇殺兼虐待動物入獄22年　法庭近日再判老虎樂園交死敵接手

Joe被判監22年。（網上圖片）

【Netflix紀錄片】話題作《養虎為患》開拍劇集版　影帝尼古拉斯演Tiger King奇情人生

現年57歲的Joe向媒體公開其傷勢照片，見到他手腕上出現大片傷口，直言被獄警性侵犯和毆打：「我被綁在椅子上很久，手臂上的皮膚因而脫落。我全身赤裸被鎖在一間房間內八天，只能睡在地板及冰冷的金屬上，上面有乾掉的糞便和精子。」

Joe更撰寫了長達257頁的文章，希望轉交給總統特朗普，要求對方特赦。預計在2037年結束刑期的Joe表示自己有嚴重的身體問題，同時又再度重申自己的清白，故要求能夠出獄接受治療。

其律師指Joe在長文中以謙虛的態度請求寬恕，同時希望糾正他所經歷的不公正現象，又指若果有機會返回他的社區，他願意為鄰舍提供有意義的貢獻。

Joe向傳媒展示其傷勢。（網上圖片）

【留家睇片】Netflix話題紀錄片成疫市奇葩　《養虎為患》Tiger King開動物園買兇殺人

據悉，Joe於今年4月曾提出上訴，但被駁回。其律師團隊繼續處理他的案件。有消息人士透露，Joe在獄中的體重由179磅下跌至140多磅，又指監獄一直拒絕他的醫療請求。不過監獄方面否認Joe的說法。

另外，有指《養虎為患》的團隊有意開拍第二季的紀錄片，Joe的第二任丈夫Dillon Passage和接手動物園的Jeff Lowe也答應參與，但Joe的死敵Carole Baskin要求片酬高達120萬美金，並表示酬金會投放到她的動物保護組織「Big Cat Rescue」，由於價錢太高，片商表示需要再作考慮。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【Netflix紀錄片】《養虎為患》新園主疏忽照顧動物　幼獅滿身傷痕傷口被蒼蠅蠶食　
11:10 2020/07/01
【Netflix紀錄片】《養虎為患》新園主疏忽照顧動物　幼獅滿身傷痕傷口被蒼蠅蠶食　
【養虎為患】Joe買兇殺兼虐待動物入獄22年　法庭近日再判老虎樂園交死敵接手
11:36 2020/06/03
【養虎為患】Joe買兇殺兼虐待動物入獄22年　法庭近日再判老虎樂園交死敵接手
【Netflix紀錄片】疑殺夫碎屍餵老虎奪遺產做富婆　《養虎為患》播出後奇案重啟調查
18:10 2020/04/17
【Netflix紀錄片】疑殺夫碎屍餵老虎奪遺產做富婆　《養虎為患》播出後奇案重啟調查
【Netflix紀錄片】《養虎為患》揭動物園實為「荒淫後宮」　馴獸師以洗腦方式奪多名女學徒貞操
16:20 2020/04/16
【Netflix紀錄片】《養虎為患》揭動物園實為「荒淫後宮」　馴獸師以洗腦方式奪多名女學徒貞操
【Netflix紀錄片】話題作《養虎為患》開拍劇集版　影帝尼古拉斯演Tiger King奇情人生
11:29 2020/05/06
【Netflix紀錄片】話題作《養虎為患》開拍劇集版　影帝尼古拉斯演Tiger King奇情人生
Netflix 紀錄片 娛樂人物職業 娛樂行業

最高瀏覽

【分手傳聞】蔡卓妍回應與石恆聰分手傳聞　37歲阿Sa曾做兩次雪卵手術盼做媽媽
11:55 2020/09/09
【分手傳聞】蔡卓妍回應與石恆聰分手傳聞　37歲阿Sa曾做兩次雪卵手術盼做媽媽
【賭王千金】何超盈為愛女玩具消毒防疫　誕女1年修身成功曬V面+小蠻腰
10:32 2020/09/09
【賭王千金】何超盈為愛女玩具消毒防疫　誕女1年修身成功曬V面+小蠻腰
【港姐2020】謝嘉怡蘇格蘭母親靚樣曝光　Lisa跟媽媽同擁美人基因【多圖】
18:49 2020/09/09
【港姐2020】謝嘉怡蘇格蘭母親靚樣曝光　Lisa跟媽媽同擁美人基因【多圖】