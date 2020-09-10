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【自助餐優惠】港島太平洋酒店自助餐限時7折　 最平每位230元起須網上預訂【內附訂購連結】

休閒 11:50 2020/09/10

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

自助餐點少得各式海鮮？(酒店提供)

9月11日星期五放寬限聚令，可供4人堂食，港島太平洋酒店的「中西‧環」餐廳亦緊貼時勢，明天起(11/9)重新推出「潮茶菜館」自助晚餐，以芬芳馥郁的茶飲為基礎，加入食物中調味，配合潮洲獨特的文化呈現在餐桌上。

美食包括潮州滷水明檔、龍井炒蝦仁、鐵官音話梅炆元蹄、滷水蹄筋豬耳凍肉批、慢燒蝦醬美國豬肋骨和潮式生滾粥等。配合精緻美味的甜品，例如洋甘菊柚子蛋糕、銀杏芋蓉慕絲蛋糕和焦糖合桃鐵觀音芝士蛋糕等，還有多款加拿大、智利和紐西蘭等地的冰鎮海鮮以及任食Häagen-Dazs雪糕，應有盡有。

雖說是潮州美食主題，但各式西式主菜仍應有盡有，如西式燒牛肉。(酒店提供)

而大受歡迎的環球自助午餐亦於9月12日(星期六)起譽滿歸來。逢星期六、日及公眾假期獻上包羅萬有的美食，其中包括任食冰鎮海鮮、新鮮刺身、燒美國西冷、烤焗蜜糖火腿等、以及十多款精緻甜品，包括Häagen-Dazs雪糕、法式焦糖燉蛋、日式芝士蛋糕、即叫即製雞蛋仔等。

最吸引的還是如網上預付各式自助餐，即享7折優惠(至9月30日止)，折扣後連服務費每位成人由$230起，每位長者及小童由$182起。並可享 餐飲優惠，如每位加$38，額外任飲指定汽水及啤酒；每位加$68，則額外任飲指定餐酒及啤酒。

「中西‧環」餐廳

電話：2131 5908 

地址：香港干諾道西 152 號港島太平洋酒店1樓

記者：郭秀芳

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