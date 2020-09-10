【這麼遠那麼近】金句王方東昇幽默談美國交通　當地人為一個理由帶假人乘車【有片】

▲ 方東昇、黃曉瑩和李曉欣遠赴美國拍攝節目《這麼遠，那麼近》。

TVB節目《這麼遠，那麼近》由方東昇、黃曉瑩和李曉欣主持，探討世界各地的交通問題。「冷面笑匠」方東昇繼續盡顯幽默本色，繼續大爆金句放笑彈。

昨晚（9月9日）播出的《這麼遠，那麼近》內，方東昇、黃曉瑩和李曉欣去到美國，大談當地交通擠塞的問題。

【這麼遠那麼近】「金句王」方東昇再顯棟篤笑 走遍4個地方幽默探討交通問題

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方東昇、黃曉瑩和李曉欣親身乘搭當地的地下鐵，方東昇遇上入閘困難，他需要拍卡12次方可成功入閘，有化妝的李曉欣則指地鐵內沒有空調，甚為焗熱。

方東昇在列車上感到無助，車上既沒有廣播，又未有詳盡的路線圖，他表示乘車時必須打醒十二分精神。

【這麼遠那麼近】方東昇幽默介紹重慶交通 夥黃曉瑩黃靖婷大講金句

▲ 街邊一名年青人賣詩維生。（TVB截圖）

▲ 年青人以「美國交通」為題作詩。（TVB截圖）

▲ 談到美國交通，年青人隨即靈感湧現。（TVB截圖）

▲ 年青人馬上寫出詩句。（TVB截圖）

▲ （TVB截圖）

▲ 年青人又解釋詩句當中的意思。（TVB截圖）

▲ 相信不少美國人都會有共鳴。（TVB截圖）

在美國，駕駛人士經常遇上塞車問題，為了鼓勵多人共乘，部分公路上設有Carpool Lane，讓多於一名乘客的車輛可更快捷行駛。

不過，不少駕駛人士貪圖一時便利，不惜冒險放各種假人於車上以混淆視聽。

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赴太空旅遊是不少人的心願，主持人帶大家到甘迺迪太空中心，直擊維珍航空創辦人布蘭森的生日會。方東昇也親身上陣，一嘗「離地」的體驗。

TVB新聞主播方東昇一向有「金句王」之稱，近年有份擔綱節目《長命百二歲》及《世界觀》都頻頻爆出金句，吸引觀眾注目。