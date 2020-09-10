【為母則強】龍鳳胎4歲生日媽媽憶分娩辛酸　產房凍到打冷震開刀後嘔吐大出血

▲ 港媽在龍鳳胎4歲生日時回憶起分娩時的辛酸，入產房打麻醉藥後凍到打冷震，開到後立刻嘔吐大出血。

每位媽媽冒著生命危險，忍受最高等級的疼痛，生育下一代，母愛的偉大難以用文字表達。育有龍鳳胎的港媽於社交媒體分享，適逢子女4歲生日，她想起4年前緊急開刀分娩的辛酸，因麻醉藥影響不停打冷震、作嘔，但為免麻醉藥失去效用，她只好強忍吐意。然而，她在龍鳳胎分娩後不但嘔吐不止，更大量失血需隔離觀察。縱使分娩走過鬼門關，但她仍無悔挺過痛楚，成為龍鳳胎的媽媽。

一名港媽於Facebook群組「淘寶開心share」發帖及上載相片，指龍鳳胎在家中佈置太空生日會，不禁想起4年前的當天她緊急開刀生產的畫面。當時，因雙胞胎生產手術室需要大量醫護人員在場幫忙，所以丈夫未能到產房陪產。而她入產房時因擔心有突發情況需要緊急治療，所以她沒有佩戴眼鏡，「我唯有睇咩都懞查查咁入去」。

產房寒冷害怕 麻醉藥產生副作用

當她進入產房後，冰冷的溫度令她瞬間非常害怕，腦海中不停想起其他女性分娩時的痛苦回憶，

瞓喺冰凍嘅產房真係好驚，仲要聽過有人打了麻醉藥無效，結果喺冇止痛作用下生劏生產。

在注射麻醉藥過後，麻醉藥發揮功效，港媽的身體沒有感到疼痛，惟副作用慢慢出現令她不斷打冷震及作嘔。但護士警告她嘔吐後麻醉藥會失去藥效，她只好強忍吐意，堅持到「聽到好似貓仔嘅喊聲」，她知道大女搶先出生。護士當時讓女兒親吻她，她立刻驚惶大叫，「我話我好似想生唇瘡，會唔會野到佢架，有菌咁點算？」

龍鳳胎出生後嘔吐大量失血

直到她知道兒子出生後，她無暇看兒子一眼，馬上嘔個不停，

姑娘話你要望下先，係仔嚟㗎，但我已講唔到任何嘢一直嘔。

及後，因港媽大量失血而需要到隔離病房觀察及輸血。出產房時，丈夫只能匆忙地幫一對龍鳳胎影張合照，「仔就瞓到豬仔咁，女就喊到好淒涼。」

新手媽媽零經驗照顧孖B生活忙碌

作為新手媽媽，一次照顧2個新生嬰兒的生活非常忙碌，在龍鳳胎出生的首個星期，每天只睡1個小時。另外，因家中只有她一個女性，照顧龍鳳胎的事宜她只能獨力承擔，沒有育兒經驗遂由零開始學習，當下才真正意會為母則強的意思。

期望將來一同製造美好回憶

由於照顧龍鳳胎的生活繁忙，港媽遺憾沒有在他們初生時拍照留念，看著當初的手抱襁褓變成會跑、會跳、會笑的孩子，港媽甚為欣慰。在龍鳳胎生日當天，子女一起動手佈置太空生日會，一同製造屬於他們的親子回憶。

感謝你哋揾我做媽媽，我嘅小天使們，希望以後嘅日子我可以製造更多我哋之間嘅回憶，影多啲開心快樂合照留念。

文章及相片獲「阿花世界」授權轉載

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責任編輯︰王明芳