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【新冠肺炎】港大鼻噴式疫苗11月臨床實驗　袁國勇料最快一年才可使用

社會 11:56 2020/09/10

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袁國勇指，港大與內地合作研發的鼻噴式疫苗，希望能於11月開始臨床實驗，料最快1年後才能使用。

港大醫學院微生物學系新發傳染病國家重點實驗室昨日宣布，與廈門大學、北京萬泰生物研發的流感病毒載體新型冠狀病毒疫苗，已獲國家藥品監督管理局批准，開展臨床實驗。

袁國勇指，港大與內地合作研發的疫苗是鼻噴式，用新冠病毒一少部分的「刺突蛋白」，放入季節性流感疫苗，取代致病基因，刺激使用者的免疫系統，減少副作用。他說：

宜家新冠病毒經過呼吸道進入身體，疫苗今次跟返天然途徑，令呼吸道黏膜免疫反應最好，當接觸新病毒後，希望防禦力會好啲，同小兒麻痺症的疫苗做法差不多。

他指，已獲當局資助2千萬元研發，希望能於11月開始臨床實驗，並會在港招募100名身體健康、年齡不太大的志願者參與。

袁國勇坦言，由於香港沒有研發疫苗的設施，必須與內地合作，內地藥廠先安排一直有合作的大學，做疫苗研發臨床實驗是可理解，因此香港的臨床實驗開展會較遲。

他預料疫苗研發需要做3期的臨床實驗，今年開展首期臨床實驗後，估計最快要等1年才能使用。

除了香港之外，世界各地有過百種疫苗正在研發，當中有30個已進入臨床測試，當中包括美國、英國等。詳情即看：【下一頁】

不過，英國藥廠與牛津大學研發的疫苗早前踏入第三期臨床試驗，有望最快10月面世，惟近日有志願者接種後出現嚴重副作用，需暫停測試。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳子謙

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