【最佳奶奶】做陪月照顧兩孫女包辦家務　同住7年新抱大讚：奶奶是超級天使

▲ 同住7年新抱大讚，奶奶是超級天使。

婆媳關係一向是非常微妙，只看雙方如何經營和互動。有台灣新抱近日就在社交平台發帖，結婚7年以來感激奶奶的付出，做她的陪月、照顧兩名年幼女兒、為她收拾母乳、做家務等，而且奶奶從來不說惡言，以身作則教孩子勇敢面對困難，令她非常感恩。

有台灣新抱在facebook群組「爆廢公社」出帖，大讚奶奶的為人。她表示，自己與原生家庭的母親相處得不好，自大學畢業後幾乎沒有聯繫。7年前，她與丈夫結婚，之後一直與婆家同住，而關於婆媳，她亦有很大的感觸。

▲ 兩名女兒與奶奶穿上嫲孫裝。（facebook圖片）

感激奶奶做陪月

新抱表示，從結婚到連續生下兩名寶貝女兒，奶奶和姑仔都一直支持她，陪在她身邊，甚至生產坐月也是她們陪伴和照顧。最初，她在餵母乳上遇到困難，每天手忙腳亂，幸得奶奶和姑仔為她一包一包收拾好，讓她深深感受到從前沒有體驗過的母女情和姊妹情。

我的婆婆（奶奶）可能是我這輩子看過最善良的女人，她總是無私、不發脾氣、溫柔體貼，每天辛苦準備一家人的三餐，家事幾乎全包，洗碗、洗衣服等，從來不要求我做。

▲ 奶奶非常疼愛兩名孫女。（facebook圖片）

大讚奶奶為「超級天使」

她又指，因為她在職進修，奶奶雖然有自己的工作，但仍幫她接送和湊兩名孩子，為孩子添置新衣等。當她出去玩時，奶奶從不指責，反會祝她玩得開心一點。而當奶奶自己出外遊玩時，也會記得買禮物給她。

奶奶從來不說惡言，無論發生甚麼事，她總以鼓勵代替責備，以身作則教孩子勇敢面對困難不退卻，

也許就是她這樣的言教身教，我的先生和小姑才能有良好的人格及品行。

▲ 一家人相處融洽。（facebook圖片）

新抱笑言，自己是一名「超級逆媳」，從小就叛逆，當面對奶奶的溫柔時，經常自愧不如，而她平日也因害羞，甚少向奶奶表達謝意。而她寫這篇感謝文，是希望大家知道世上有「超級天使奶奶」，

她可以用愛感化冰冷的心，用包容讓世界充滿陽光，希望她未來能健康到老。希望將來她的老年，我有能力好好照顧她，還有我最棒的小姑妹妹。

不少網民都紛紛讚好，表示「妳能遇到這麼好的婆婆，是妳的福分。有妳這樣正向想法的媳婦，也是妳婆婆和先生的福氣，更是孩子的好榜樣」、「妳好像妳婆婆的親生女兒」、「這種婆婆就應該長命百歲」。

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責任編輯：林愛娜