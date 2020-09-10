【過街英雄】森美憑慳家致富手持逾半億物業　一家四口1700呎九龍塘豪宅曝光【多圖】

▲ 森美一家住九龍塘雙連豪宅單位。

森美近日主演《過街英雄》將播出結局篇，向來屬愛妻號的森美，日前宣傳新劇時提及，自己會將所有收入上繳給太太，自言不懂投資的森美，入行至今憑努力工作及儲蓄，現共持有三個自住物業，估計身家逾6000萬，森美坦言只為讓家人有個幸福舒服的家。

入行20年的森美，曾坦言兒時家境並不富有，跟父母同住板間房，之後才遷往葵青公屋，過森美很懷念屋邨生活，雖然家中飯廳細小，但一家人相處時間更多，並沒有因為家細而不快樂。在融洽的成長環境長大。

手持6000萬物業

森美曾跟TOPick分享，自己首次置業都是靠父母資助，在96年購入約600萬的西貢物業，首期由父母代勞，之後森美努力儲錢供樓，並清還首期給父母。

森美因基層出身，故很明白血汗錢的重要，故一直以來都抱持理智消費，靠慳家累積財富。

在03年沙士後，當時已成家立室的森美，有感是入市良機，決定由西貢搬到九龍塘，細屋搬大屋，買入九龍塘嘉皇臺相連單位，兩個單位打通後約1700呎，地方寬敞足夠一家四口居住，該區除屬名校網，同時亦方便森美往返廣播道商台，節省不少交通費及時間。

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森美一家在嘉皇臺的大屋住了多年，連同原先在西貢已供完的物業，估計森美現時手持物業的總市值超過6千萬元，不過森美指這只是帳面數字，除非放售已算真正自己錢。

森美雖對家庭生活低調，不過在其社交平台，也不難發現森美的豪宅內貌。森美的家採用白色主調，走英倫風的裝修路線，具空間感而不失溫馨感。

森美也經常在家中白色大牆配襯衣服，成為他最常家中打卡之地。

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將來盼為子女買樓

森美在兩年前颱風山竹襲港時，也曾發布家中露台滲水相片，將其家中景觀曝光，雖然只望樓景，但因處高層，故亦十分開揚。

愛種花卉的森美，又把家中露台種滿各式植物，成為悠閒的小花園。

早前已留學的兒子因疫情由英國返港，須在家中隔離，森美也把兒子房間相片在社交平台發布，因家中地方闊落，故可為兒子劃分隔離區，減少家中接觸機會。

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森美手持3幢物業，被稱隱形富豪的他，卻未有打算再購買物業，但曾表示如要入市，也是為一對子女而買。

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▲ 森美對一對子女照顧有加。（受訪者提供）

他指日後若樓市下跌，並有足夠積蓄的話，或會購買隔較細單位作收租，待子女長大後送給他們，讓他們省卻上車的壓力，確實是個好爸爸。