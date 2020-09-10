  • 31°C
香港時間 : 2020910日 (四) 13:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【過街英雄】森美憑慳家致富手持逾半億物業　一家四口1700呎九龍塘豪宅曝光【多圖】

娛樂 13:29 2020/09/10

分享：

熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

森美一家住九龍塘雙連豪宅單位。

森美近日主演《過街英雄》將播出結局篇，向來屬愛妻號的森美，日前宣傳新劇時提及，自己會將所有收入上繳給太太，自言不懂投資的森美，入行至今憑努力工作及儲蓄，現共持有三個自住物業，估計身家逾6000萬，森美坦言只為讓家人有個幸福舒服的家。

入行20年的森美，曾坦言兒時家境並不富有，跟父母同住板間房，之後才遷往葵青公屋，過森美很懷念屋邨生活，雖然家中飯廳細小，但一家人相處時間更多，並沒有因為家細而不快樂。在融洽的成長環境長大。

手持6000萬物業

森美曾跟TOPick分享，自己首次置業都是靠父母資助，在96年購入約600萬的西貢物業，首期由父母代勞，之後森美努力儲錢供樓，並清還首期給父母。

森美因基層出身，故很明白血汗錢的重要，故一直以來都抱持理智消費，靠慳家累積財富。

在03年沙士後，當時已成家立室的森美，有感是入市良機，決定由西貢搬到九龍塘，細屋搬大屋，買入九龍塘嘉皇臺相連單位，兩個單位打通後約1700呎，地方寬敞足夠一家四口居住，該區除屬名校網，同時亦方便森美往返廣播道商台，節省不少交通費及時間。

【過街英雄】結婚廿年森美坦言曾遇誘惑　對老婆一條心每天提醒自己愛太太

    點擊圖片放大
    +4
    +3

森美一家在嘉皇臺的大屋住了多年，連同原先在西貢已供完的物業，估計森美現時手持物業的總市值超過6千萬元，不過森美指這只是帳面數字，除非放售已算真正自己錢。

森美雖對家庭生活低調，不過在其社交平台，也不難發現森美的豪宅內貌。森美的家採用白色主調，走英倫風的裝修路線，具空間感而不失溫馨感。

森美也經常在家中白色大牆配襯衣服，成為他最常家中打卡之地。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

將來盼為子女買樓

森美在兩年前颱風山竹襲港時，也曾發布家中露台滲水相片，將其家中景觀曝光，雖然只望樓景，但因處高層，故亦十分開揚。

愛種花卉的森美，又把家中露台種滿各式植物，成為悠閒的小花園。

早前已留學的兒子因疫情由英國返港，須在家中隔離，森美也把兒子房間相片在社交平台發布，因家中地方闊落，故可為兒子劃分隔離區，減少家中接觸機會。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

森美手持3幢物業，被稱隱形富豪的他，卻未有打算再購買物業，但曾表示如要入市，也是為一對子女而買。

【公屋仔上車】公屋出身感激父母出首期置業　森美謹記父訓︰做人要知足不怕蝕底

森美對一對子女照顧有加。（受訪者提供）

他指日後若樓市下跌，並有足夠積蓄的話，或會購買隔較細單位作收租，待子女長大後送給他們，讓他們省卻上車的壓力，確實是個好爸爸。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【藝人豪宅】汪明荃留家慶祝73歲生日　與羅家英及愛犬居西貢3層獨立屋【多圖】
14:46 2020/08/30
【藝人豪宅】汪明荃留家慶祝73歲生日　與羅家英及愛犬居西貢3層獨立屋【多圖】
【豪宅曝光】楊怡童年幫媽媽派傳單倒垃圾　憑努力由住公屋沙角邨到比華利山別墅
17:27 2020/09/08
【豪宅曝光】楊怡童年幫媽媽派傳單倒垃圾　憑努力由住公屋沙角邨到比華利山別墅
【豪宅曝光】陳奕迅家中扮蜘蛛俠揭寓所樓底極高　Eason壽臣山2億豪宅曝光
14:13 2020/09/06
【豪宅曝光】陳奕迅家中扮蜘蛛俠揭寓所樓底極高　Eason壽臣山2億豪宅曝光
娛樂人物職業 森美 演員 過街英雄 豪宅 商業電台 嘉皇臺 九龍塘

最高瀏覽

【分手傳聞】蔡卓妍回應與石恆聰分手傳聞　37歲阿Sa曾做兩次雪卵手術盼做媽媽
11:55 2020/09/09
【分手傳聞】蔡卓妍回應與石恆聰分手傳聞　37歲阿Sa曾做兩次雪卵手術盼做媽媽
【港姐2020】謝嘉怡蘇格蘭母親靚樣曝光　Lisa跟媽媽同擁美人基因【多圖】
18:49 2020/09/09
【港姐2020】謝嘉怡蘇格蘭母親靚樣曝光　Lisa跟媽媽同擁美人基因【多圖】
【自私新抱】搬入大西北求奶奶每日九龍長征湊2孩被拒　新抱發爛︰佢有責任湊孫
12:52 2020/09/09
【自私新抱】搬入大西北求奶奶每日九龍長征湊2孩被拒　新抱發爛︰佢有責任湊孫