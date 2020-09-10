【食用安全】中大拆解牛奶激素迷思　世界癌症研究基金：牛奶可降大腸癌風險

▲ 中大拆解牛奶激素迷思。

一杯牛奶，擁有鈣質、蛋白質、維他命等多元營養素，足以提供日常生活所需，但有關激素影響卻一直存在爭議。香港中文大學營養研究中心近日表示，目前未有充分證據顯示牛奶中的一些激素會致癌。中心並引述「世界癌症研究基金」報告指，每日食用400克奶製品（2杯奶），有機會降低大腸癌風險。

「香港中文大學營養研究中心Centre for Nutritional Studies」在Facebook分享，近年有不少研究探討牛奶與癌症關係，牛奶中的一些激素如雌激素（ESTROGEN） 和類胰島素生長因子-1（IGF-1），被指與乳癌、前列腺癌、大腸癌等癌症相關。而中心就指出，目前未有充分證據顯示，牛奶所含的IGF-1和雌激素會致癌。

中心引述「世界癌症研究基金」2018年專家報告指，每日食用400克奶製品（2杯奶）有機會降低大腸癌風險。而原因可能與牛奶中的鈣和其他物質，可透過不同機制降低細胞變異機率有關。文中舉例指，鈣質或可中和大腸內的膽酸和游離脂肪酸，從而減低對大腸的毒性，保護大腸細胞。

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由於未有充分證據證明，奶製品或牛奶如何影響其他癌症風險，中心建議如要預防癌症，不如聚焦以下風險因素：

避免進食紅肉及加工肉

避免攝取酒精

避免進食醃製食品、高糖高脂食物

多食新鮮蔬果、全穀類

多做運動，控制體重

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責任編輯：羅嘉欣