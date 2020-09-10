【改裝Rolex】紐約改裝錶公司推粉紅勞力士　少女味水鬼像極了愛情

▲ 前所未有的粉紅色Submariner Date，少女味極濃。（網上圖片）

勞力士的年度新錶終於面世，今年焦點作的水鬼Submariner是品牌最受歡迎的皇牌系列之一，但手錶向來用色較為中性甚至有點男性化。紐約專業改錶公司Wildman就大膽地將Submariner換上可愛的粉紅色，一洗潛水錶的豪邁感，試問粉紅控豈能不尖叫？

▲ 改了粉紅色後，一洗Submariner專業潛水錶的豪邁味道。（網上圖片）

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將名錶改裝已非新鮮事，此風早就由著名改裝錶公司如英國的Bamford Watch Department及法國的MAD Paris引發並形成一股潮流，公司會發揮創意，為一些熱賣的名錶換上顏色或加上裝飾，成為獨一無二的款式。

▲ 粉紅色錶面上，指針、品牌logo、系列名稱及手錶性能等字樣則用上白色。（網上圖片）

來自紐約的改裝錶公司Wildman見Submariner今年火紅，也就想到推出一款專為女生而設的Submariner Date湊湊熱鬧，跟以往只有黑色、綠色及藍色的量產版Submariner感覺截然不同。手錶的粉紅色陶瓷圈在意大利以人手製作，錶面同樣變成粉紅色，而在粉紅色錶面上，指針、小時夜光點及錶面的字樣就用上白色，錶底蓋更可以刻上用家的名字、特別紀念日或簡短訊息等，使手錶更加個人化。

▲ 粉紅色陶瓷錶圈在意大利以人手製作。（網上圖片）

改裝需時6至8星期，過程牽涉到設計師、金屬處理專家及專業錶匠，以確保手錶在改裝的過程中不會損壞。

不過大家決定購買改裝錶或將手錶改裝前要注意，對於大部分的改裝錶，勞力士將不會提供保養或一切售後服務，而「二叔公」也對改裝錶很有保留，看來要與眾不同是需要付出一點代價。

記者︰Maria