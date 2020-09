【TENET天能】入場必讀7大角色懶人包　丹素華盛頓之子夥新蝙蝠俠逆時救世

▲ 電影《TENET天能》7大角色懶人包,入場必讀。

《蝙蝠俠》「夜神三部曲」大導演基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)原創的科幻特務片《TENET天能》(Tenet),以時間逆流的嶄新概念為賣點,帶來燒腦情節及視覺震撼。

演員方面,今回雖然沒有荷里活巨星掛帥,卻有「新蝙蝠俠」和電視劇版「戴安娜」這些人氣演員擔演,而有趣是,7位主要演員中還有3位來自「哈利波特」的魔法世界,並有2位曾是Marvel電影宇宙的人物。

▲ 尊大衛華盛頓演無名特務,他是丹素華盛頓長子,曾是NFL美式足球員,身手了得。

1。主角/尊大衛華盛頓(影帝之子)

基斯杜化路蘭今回挑戰特務片,卻沒有為其主角特工賦予名字或代號,劇本中他就只是「主角」(Protagonist),此位要學習如何走進時間逆向的世界執行救世任務的男星尊大衛華盛頓(John David Washington),其實是黑人奧斯卡影帝丹素華盛頓(Denzel Washington)的36歲長子。

John David曾有6年效力NFL美式足球隊,不靠父蔭,憑自己的努力成名。2012年他因傷退役才正式踏上演藝之路,曾演出HBO劇《欖球人生》(Ballers),而2018年他在史派克李(Spike Lee)執導的《臥底天王》(BlacKkKlansman)中他的鬼馬演出,不但令他獲得金球獎戲劇類最佳男主角,還被路蘭選中當《TENET 天能》主角。

▲ 羅拔柏迪臣演的Neil是全片身世來歷最神秘的角色。

2.Neil / 羅拔柏迪臣(新蝙蝠俠)

Neil是全片最神秘的角色,只知他是物理學碩士,也擅長開鎖,在戲中跟主角出生入死進行危險任務。他的背景及來歷戲中絕少交待,也因此引來影迷猜測和討論。

主演Neil的34歲的英國型男羅拔柏迪臣(Robert Pattinson)在電影《哈利波特:火盃的考驗》(Harry Potter: Globets of Fire)中飾演「西追」(Cedric Diggory)受注目,之後在《吸血新世紀》(Twilight)系列做吸血鬼Edward而迷倒萬千女影迷。

但他在2014年至2018年期間,刻意選擇演題材偏鋒的獨立電影,希望洗掉給人男花瓶的感覺,其中他在《命中有罪》(Good Time)和《The Lighthouse》給人感覺脫胎換骨。

他曾說過拍的小本電影叫好不叫座,「冇人睇」,於是由《TENET 天能》開始回歸拍大型商業片。這位新一任蝙蝠俠最近一復工,即中了新冠肺炎,希望他早日康復拍好戲。

▲ 伊麗莎白迪碧琪由2013年首拍荷里活片《大亨小傳》,7年後終當上女一,成為《TENET天能》女主角。

3.Kat/伊麗莎白迪碧琪(仙氣美女)

Kat是反派Sator之妻,她不清楚Sator背後進行的魔鬼交易,但她每天都被丈夫派人監視其一舉一動,她生命中最重要的人就是兒子Max。主角為了接近Sator就刻意認識這位英國貴婦。

飾演Kat的伊麗莎白迪碧琪(Elizabeth Debicki)本身來自澳洲,她憑著美貌、1.9米的驕人身高和紥實演技近年在荷里活急速冒起。她首部有份演出的荷里活片是2013年的《大亨小傳》(The Great Gatsby),之後她曾演出《特務型戰》(The Man From U.N.C.L.E.) 及《剋·寡婦》(Widows)等。

她也曾在Marvel《銀河守護隊2》(Guardians of the Galaxy 2)演至高族大祭司,以全金色造型出現。她即將加入Netflix人氣劇《王冠》(The Crown)第5季及第6季演中年戴安娜王妃,星途無可限量。

▲ 簡尼夫伯納演俄羅斯軍火商Sator,其演出令人心寒。

4.Andrei Sator/簡尼夫伯納(心寒大反派)

Sator是以英國為基地的俄羅斯軍火商,由59歲的英國演員簡尼夫伯納(Kenneth Branagh)飾演,簡尼夫曾演出路蘭上一部片《鄧寇克大行動》(Dunkirk)。他曾形容今次演的大反派是個壞得令人心寒的男人,背後有殘暴又傷痕累累的經歷,他無情又極端利己。戲中他說一口俄羅斯腔的英語。

簡尼夫是著名莎劇演員,曾在電影《哈利波特:消失的密室》(Harry Potter: Secrets of the Chamber )化身黑魔法教授吉德羅洛哈(Gilderoy Lockhart)。他也是成功導演,曾執導賣座的《東方快車謀殺案》(Murder On The Orient Express),而其新作《尼羅河謀殺案》(Death on the Nile)就將於10月上映。

▲ 米高堅被路蘭視為幸運符經常獲邀客串,他今次演英國的情報機構長官。

5.Michael Crosby/米高堅

87歲英國老牌演員米高堅(Michael Caine),由《蝙蝠俠:俠影之謎》(Batman Begins )開始一直在路蘭電影出現,被大導演視為「幸運符」。

今次也不例外,他客串演英國情報官,給男主角有關軍火商Sator的重要綫索,有關英式西裝品味的一段話,認真得來又不失幽默。

▲ Marvel「快銀」艾倫泰勒莊遜也有在《TENET天能》演出。

6.Ives /艾倫泰勒莊遜

Ives負責策劃戲中一個軍事大行動,是其中一位關鍵角色,不過他的鬍子造型,令人難以認出他就是曾主演《勁揪俠》(Kickass)和演過Marvel「快銀」(Quicksilver )30歲英國演員艾倫泰勒莊遜(Aaron Taylor-Johnson)。

他與《勁揪俠》導演Matthew Vaughn再合作的動作片《皇家特工:第一任務》(The King’s Man)也會今年上映。

▲ 法國演員克蕾曼絲波西曾在《哈利波特》系列電影演「花兒戴樂古」,今回演逆向技術的科學家。

7。Barbara/克蕾曼絲波西

法國演員克蕾曼絲波西(Clemence Poesy)戲份不多,基本上都在兩條預告片出現了,但她擔任的科學家和主角解說「逆向技術」的場面卻十分關鍵。

她和羅拔柏迪臣一樣,都有在《哈利波特:火盃的考驗》中登場,而她就是「花兒戴樂古」(Fleur Delacour) 了,不過今次她只有和尊大衛華盛頓的對手戲,無緣跟另外兩位《哈利波特》系列演員在大銀幕上聚舊。

記者:胡慧雯