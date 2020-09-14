【提高專注力】「疫假」玩散心做功課遊魂錯漏百出 3分鐘簡單健腦操提升專注力

▲ Renee示範透過丹尼遜健腦操，提升小朋友專注力。

經過漫長的暑假及網上教學後，全港中小學及幼稚園於9月底分階段復課，學生終於可以回到校園上課。除了要教子女如何在學校「避疫」，回到學校如何能夠專心上課，以及提高記憶力，吸收課本的知識。TOPick育兒節目《湊得輕鬆啲》邀請了香港教育大學整全成長發展中心（I-WELL）項目副經理兼許可丹尼遜健腦操導師及顧問（教育肌動學基金會，註冊地︰美國）陳文瑤（Renee），示範如何透過丹尼遜健腦操，提升小朋友做功課、上課時的專注力。

小朋友做功課時容易出現遊魂，抄寫抄漏字句或寫漏筆畫，對爸媽的叮囑經常左耳入右耳出等，都是涉及專注力的問題。Renee表示，小朋友的專注力會因應年齡而不同，身體的運作是依靠大腦内不同部分互相合作，假如左右腦不協調，信息不能在大腦内自由傳送，就會衍生出專注力不足、專注力失調等問題。

Renee表示，近年都有不少研究發現，有些針對性的運動可以協調腦部運作，包括丹尼遜健腦操，透過不同的動作有系統地刺激大腦各個部分的連結，令大腦更流暢地傳達信息，從而改善專注力、記憶力等，幫助提高學習效率。她推介幾個簡單的工作，家長不妨每日抽少少時間陪同子女做運動。

1. 飲水

小朋友做功課前，建議每隔一段時間，可以小口、小口地飲水。Renne解釋，水是腦部的重要食物，即時被身體直接吸收，如果身體水分不足，精神及專注力也會減低。

▲ 學習前可以先小口小口飲水。（受訪者提供）

小朋友飲用足夠的水分，不但能夠維持身體的運作，最重要是可以令頭腦保持清醒，學習時精神更加集中，從而提高專注力及記憶力。

2. 交叉爬行 (Cross Crawl)

交叉爬行的動作很簡單，左腳屈膝提起，碰觸右手手臂，然後右腳屈膝提起，碰觸左手手臂，有節奏地重覆，每邊各做10至20次。

Renee表示，交叉爬行的動作可以協調左右腦，幫助小朋友的書寫及閲讀理解能力。若慢慢做，還可以激發大腦的前庭系統，提升身體的平衡功能。



3. 翻揉耳廓 （The Thinking Cap)

翻揉耳廓這個動作，爸爸媽媽與子女配合進行，不但能 更能提升親子關係。動作是把拇指放在小朋友耳朵後面，其他手指放在耳朵前面，由耳朵上方開始，從上而下輕柔地按摩耳朵，回到上方，然後重覆。

▲ 翻揉耳廓可以幫助提高耳部的專注力。

Renee解釋，翻揉耳廓是針對聽覺專注力的動作，有助加强小朋友清楚地聆聽，說話更清晰，緩和顱骨的壓力，將雜音和無關的聲音過濾，令小朋友更加專注於有意義的聲音。



4. 卧8 (Lazy 8s)

臥8的動作相當簡單，只要準備一張白紙，便可以令子女在遊戲中提高專注力。家長可在白紙上，畫出或以顏色圓形貼紙，砌出倒臥8字的圖案。再讓子女用手指點着「8」字的中間點，由左上方開始，跟着畫圖案。

▲ 以顏色圓形貼紙，砌出倒臥8字的圖案。

Renee指出，臥8的動作可以訓練眼睛向左右橫看的能力，尤其是在閱讀前做臥8，更能幫助提升閱讀能力。

建議：不要強逼子女做健腦操

Renee強調，健腦操不是做的時間愈長愈好，建議家長可以根據子女的情緒，由子女自行決定做丹妮遜健腦操時間的長短，更加不要強逼子女一定要做，因為不但會加重孩子的壓力，更隨時弄巧成拙。

記者：鄺嫻