  • 29°C
香港時間 : 2020910日 (四) 13:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

港府探討落實旅遊氣泡　旅遊業界形容是好事惟料初期市民反應一般

社會 12:17 2020/09/10

分享：

熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

縱橫遊常務董事袁振寧認為旅遊氣泡措施對業界是好事。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情似有放緩，港府早前曾稱正與日本、泰國等11個國家，探討落實旅遊氣泡措施。旅遊業界直言成事將對業界是好事，惟國家是否恢復通關，需視乎航空公司航班可否配合，又料市民都先採取觀望態度，恢復初期反應只會一般。

縱橫遊常務董事袁振寧今早接受港台《千禧年代》訪問時表示，日本、泰國都屬受港人歡迎國家，旅遊氣泡措施如成事對業界是好事，旅行社可以恢復部分生意；不過有關國家是否恢復通關，亦要視乎航空公司的航班可否配合，一旦太少航班往來，票價亦相對較貴。

不過，他估計恢復初期市民的反應只會一般，因大家都採取觀望態度，如果檢疫次數太多或者太繁複，吸引力將更低；而未來一段時間，旅行團的模式可能有轉變，規模不能太大，團隊人數減少，在旅遊巴要分隔坐，用餐時亦要遵守不同限制。

經營深度遊的GLO Travel創辦人陳成軍稱，一直有經營到日本觀賞建築、藝術、茶道等旅遊產品，最近都有同日本的拍檔接洽，商討準備工作，認為如日本落實旅遊氣泡措施，對生意亦有好處。他認為，港人對旅遊的需求一直存在，只是恢復初期，可能警覺性會較高，較注重衞生問題。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳正怡

旅行團 疫情 袁振寧 縱橫遊 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【分手傳聞】蔡卓妍回應與石恆聰分手傳聞　37歲阿Sa曾做兩次雪卵手術盼做媽媽
11:55 2020/09/09
【分手傳聞】蔡卓妍回應與石恆聰分手傳聞　37歲阿Sa曾做兩次雪卵手術盼做媽媽
【賭王千金】何超盈為愛女玩具消毒防疫　誕女1年修身成功曬V面+小蠻腰
10:32 2020/09/09
【賭王千金】何超盈為愛女玩具消毒防疫　誕女1年修身成功曬V面+小蠻腰
【港姐2020】謝嘉怡蘇格蘭母親靚樣曝光　Lisa跟媽媽同擁美人基因【多圖】
18:49 2020/09/09
【港姐2020】謝嘉怡蘇格蘭母親靚樣曝光　Lisa跟媽媽同擁美人基因【多圖】