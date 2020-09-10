港府探討落實旅遊氣泡　旅遊業界形容是好事惟料初期市民反應一般

▲ 縱橫遊常務董事袁振寧認為旅遊氣泡措施對業界是好事。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情似有放緩，港府早前曾稱正與日本、泰國等11個國家，探討落實旅遊氣泡措施。旅遊業界直言成事將對業界是好事，惟國家是否恢復通關，需視乎航空公司航班可否配合，又料市民都先採取觀望態度，恢復初期反應只會一般。

縱橫遊常務董事袁振寧今早接受港台《千禧年代》訪問時表示，日本、泰國都屬受港人歡迎國家，旅遊氣泡措施如成事對業界是好事，旅行社可以恢復部分生意；不過有關國家是否恢復通關，亦要視乎航空公司的航班可否配合，一旦太少航班往來，票價亦相對較貴。

不過，他估計恢復初期市民的反應只會一般，因大家都採取觀望態度，如果檢疫次數太多或者太繁複，吸引力將更低；而未來一段時間，旅行團的模式可能有轉變，規模不能太大，團隊人數減少，在旅遊巴要分隔坐，用餐時亦要遵守不同限制。

經營深度遊的GLO Travel創辦人陳成軍稱，一直有經營到日本觀賞建築、藝術、茶道等旅遊產品，最近都有同日本的拍檔接洽，商討準備工作，認為如日本落實旅遊氣泡措施，對生意亦有好處。他認為，港人對旅遊的需求一直存在，只是恢復初期，可能警覺性會較高，較注重衞生問題。

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責任編輯：陳正怡