【老而彌堅】31年堅持到同一健身室報到　93歲爺爺：目標運動到100歲

▲ 93歲爺爺31年堅持到同一健身室報到，每天早上都會做運動。

要堅持每天都做運動實在非常不容易，但台灣一名93歲的爺爺，過去31年堅持到同一間健身室做運動，被稱為「超強老超人」。靠著每天運動，爺爺至今仍然健步如飛，更表示目標是運動到100歲！爺爺堅持做運動的故事令不少網民敬佩，更大讚他不像93歲。

堅持健身31年

一名台灣網民在Facebook群組「爆廢公社公開版」，上載了一名93歲仍然堅持健身的「超強老超人」的照片，他已經在同一間健身室運動超過1萬天。由照片可見，爺爺已經滿頭白髮，但仍然認真地做重訓。樓主笑言，大家平日都會看著爺爺使用器材，以免有突發事情發生，但他有時候會練到睡著，令大家非常緊張。

▲ 爺爺有時候會做運動至睡著，令其他人非常緊張。（圖片：爆廢公社公開版）

根據台灣傳媒報導，這位爺爺叫顧庭銘，國民政府遷台後，他便加入國軍並晉升至將官，上班地點離健身室很近，因此他在1989年開始每天健身。他透露，除了星期日及之前開刀休息半年外，他每天早上必定準時去到健身室。顧爺爺所去的健身室「OurGym青年健身院」，更是台北歷史最長久的健身室，開業至今已經42年。

31年的苦練，成就了他93歲仍能健步如飛。他幽默地表示，自己雖然沒有肌肉，但也練出了年紀與歲月，更指：

93歲了還能動已經很滿足了，目標是能運動到100歲。

網民：看完爺爺覺得自己好廢

不少網民非常佩服顧爺爺，指他93歲還能這樣自由運動，就算使用的重量不重，身體也比其他同年齡的人硬朗得多，紛紛向他致敬，笑言「看完爺爺覺得自己好廢」、「我連一天都沒」。

有大量網民認為爺爺外表年輕，完全不像93歲，以為他最多75歲。更有人認為93歲能從家裡自己到健身室，已經很厲害。

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責任編輯：羅嘉欣