【熟女強人】視后胡杏兒過檔ViuTV　率沈卓盈+陸詩韻與TVB《C9特工》對撼

▲ 胡杏兒開群組拉攏姊妹情。

胡杏兒過檔ViuTV主演新劇《熟女強人》將於9月28日播出，對TVB馬國明及高海寧主演的《C9特工》對撼。《熟女強人》透過七個女性去探討及穿梭一些大膽的話題，包括雪卵、爭撫養權、同性戀、性上癮、換妻、爸爸去哪兒及脫單等，主打女性觀眾。

《熟女強人》演員胡杏兒、何珮瑜、沈卓盈、陸詩韻、曾樂彤、吳千語、陳逸寧等人日前齊集，為新劇開工，眾女孩一起講不停，令現場氣氛熱鬧之餘又嘈吵。雖然是首日拍攝群戲，但眾人非常合拍。

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▲ 《熟女強人》將於9月28日隆重首播。

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拍攝當日，導演宣布收工時，眾女跳舞慶祝，被杏兒取笑場面似足煞科：「都不知咩事，好似煞科一般，但商日拍得好開心，因為之前拍屋企戲份就溫馨些，這處就熱鬧些，她們可以早收一點，我與陳逸寧就要留下來拍多一點點，看看誰有義氣會留低陪我。」

杏兒更稱不用埋位時，她們在討論星座：「Roll機都想繼續傾，剛才千語話想約埋飲翻杯，我就叫她們來我屋企玩，順便幫手湊仔。」

▲ 胡杏兒、何珮瑜、沈卓盈、陸詩韻、曾樂彤、吳千語、陳逸寧等齊集。

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沈卓盈就話現實中都會為姊妹出頭，同眾演員一見如故，瞬間成為好朋友：「其實我們之前見過一次而已，但來到都傾到收唔到聲，其實最想遲一下見埋家麗姐，那就可以齊人玩到癲！」

何珮瑜與曾樂彤拍打小三戲份異常興奮，曾樂彤揚言會義不容辭為朋友出頭：「只有我自己會細膽好多，街邊有人捉住我Sell東西時，我都會硬晒，但曾試過有朋友被非禮，我反而好大膽出聲喝止。」

▲ 《熟女強人》令人期待。

Jeana就話杏兒好Sweet，即使首次合作都將大家溶化：「她第一日見面已開了個Group，不時Send相給我們，令我地未入組都感受到氣氛、知道拍攝進度。所以這日第一次齊人，但大家都好似入組好耐，不知不覺成為好朋友。」

陳逸寧就話戲中做小三，笑言習慣女人堆拍戲：「我第一次同杏兒拍戲，氣氛很開心，由收到劇本到消化，大家交流心中的諗法，成件事好認真，大家都會做功課，感覺好正。」

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