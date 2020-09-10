【居屋2020】申請期首天派表　千禧後少年：上車要靠「符碌」

▲ 今期居屋即日起接受申請，申請期到10月7日結束。（程志遠攝）

居屋逾7,000伙全新單位，房委會已推出宣傳網站，即日（9月10日）起接受申請。房委會今日首天派發實體表格，今早在樂富房委會客務中心，大批市民到場取表，客務中心外一度有人龍排隊。有00後少年到場取表，盼獲上車機會。

【居屋2020】售樓資料出爐 一文看清啟翔苑彩禾苑等四大屋苑間格

按圖即睇排隊取表情況：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

00後郭先生第二次抽居屋，去年跟家人以白表家庭申請入表，但未抽中，今年打算再抽。他指每年居屋認購反應也很踴躍，數十萬人入表認購數千伙，直言中籤機會低，料全靠「符碌」才有機會揀樓。

從事零售的廖先生，跟媽媽同住長沙灣唐樓一套房單位，月租8,000餘元。他透露第二次抽居屋，今次心儀馬鞍山錦駿苑，讚交通方便，環境清幽；反而略嫌鑽石山啟翔苑環境嘈雜，未必是首選。他又稱錦駿苑售價平，約400呎單位只需300餘萬元，日後供樓支出跟現在租金水平相若，「與其交租不如自己買層樓」。

房委會將推售4個居屋新屋苑，涉7,047伙，焦點落於鑽石山啟翔苑，還有馬鞍山錦駿苑、「現樓」火炭彩禾苑，以及北區皇后山山麗苑，實用面積由278至614呎，原定臨時折扣是63折，平均呎價5,443至9,365元，臨時售價123萬至513萬元，有待房署公布是否更新折扣和售價。

今期居屋綠白表比例是四六比；單身人士配額維持一成，有700個；家有長者配額維持三成，有2,100個。今期居屋家庭入息限額6.6萬元，資產上限170萬元，單身減半。而今年「白居二」配額有4,500個。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：吳卓峰、徐愷婷