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【居屋2020】申請首天房委會收表1.3萬份　千禧後少年：上車要靠「符碌」

社會 18:08 2020/09/10

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

今期居屋即日起接受申請，申請期到10月7日結束。（程志遠攝）

居屋逾7,000伙全新單位，房委會已推出宣傳網站，即日（9月10日）起接受申請，截至今午5時已收表1.3萬份。

房委會今日首天派發實體表格，今早在樂富房委會客務中心，大批市民到場取表，客務中心外一度有人龍排隊。有00後少年到場取表，盼獲上車機會。

【居屋2020】售樓資料出爐　一文看清啟翔苑彩禾苑等四大屋苑間格

按圖即睇排隊取表情況：

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00後郭先生第二次抽居屋，去年跟家人以白表家庭申請入表，但未抽中，今年打算再抽。他指每年居屋認購反應也很踴躍，數十萬人入表認購數千伙，直言中籤機會低，料全靠「符碌」才有機會揀樓。

從事零售的廖先生，跟媽媽同住長沙灣唐樓一套房單位，月租8,000餘元。他透露第二次抽居屋，今次心儀馬鞍山錦駿苑，讚交通方便，環境清幽；反而略嫌鑽石山啟翔苑環境嘈雜，未必是首選。他又稱錦駿苑售價平，約400呎單位只需300餘萬元，日後供樓支出跟現在租金水平相若，「與其交租不如自己買層樓」。

房委會將推售4個居屋新屋苑，涉7,047伙，焦點落於鑽石山啟翔苑，還有馬鞍山錦駿苑、「現樓」火炭彩禾苑，以及北區皇后山山麗苑，實用面積由278至614呎，原定臨時折扣是63折，平均呎價5,443至9,365元，臨時售價123萬至513萬元，有待房署公布是否更新折扣和售價。

今期居屋綠白表比例是四六比；單身人士配額維持一成，有700個；家有長者配額維持三成，有2,100個。今期居屋家庭入息限額6.6萬元，資產上限170萬元，單身減半。而今年「白居二」配額有4,500個。

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記者：吳卓峰、徐愷婷

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