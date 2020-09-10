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【G風暴】宣萱黃宗澤加盟終極篇　張智霖演G4與古天樂鬧市槍戰

娛樂 13:06 2020/09/10

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

古天樂擔綱演出的反貪風暴系列電影推出第5集《G風暴》。

由黃百鳴監製、林德祿執導、古天樂擔綱演出的反貪風暴系列電影第5集《G風暴》今日首度發放片花，導演林德祿更形容今集為終極篇，意味「風暴系列」將劃上句號。

《G風暴》以G4（警方保護政要組）聯同ICAC調查國際人口販賣案件為主軸，過程更牽涉到恐怖襲擊，40秒的片花內穿插鬧市大量飛車、爆破、槍戰等不同大型場面。

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宣萱加盟風暴系列終極篇。

古天樂形容今次案情比以往更加複雜，續解釋今集英文字母G的含意，「G其實有雙重意義，首先Chilam（張智霖）他是 G4，這是第一個解釋，第二個解釋是廉政公署裏面有一個G小組是負責臥底，我們想透過G這個字去呈現不同部門裏的一個特別組織。」

風暴系列內一直擔任重要成員的Chilam今集就會成為G4保護飾演東南亞大法官的宣萱，聯同ICAC打擊國際人口販賣集團，片段中Chilam在高速公路上邊保護宣萱，邊開槍擊退恐怖分子，驚險萬分。

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古天樂形容今次案情比以往更加複雜。

至於飾演兩兄弟的鄭嘉穎及黃宗澤（Bosco）在中環街頭被追殺，更在天橋一躍而下，險象環生！

據知今次劇組成功申請在尖沙咀文化中心、太空館、中環等鬧市取景拍攝。今集除新加盟的宣萱、Bosco及馬來西亞影帝Rosyam Nor外，還有張繼聰、陳靜、謝天華、廖啟智、盧海鵬、張兆輝、劉浩龍、張松枝等演出。

撰文 : TOPick柴犬出動

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