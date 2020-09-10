【揀公屋】獲派東涌火炭公屋嫌遠只要市區新樓　一家四口寧啃老同住公屋慳2千租金

▲ 有月光族一家四口獲派公屋，卻嫌東涌和火炭遠，要求要住市區新樓，否則寧願與兩老同住一間公屋慳租金。

本港現時輪候公屋人數已飆升至近26萬，一般申請的輪候時間長達5.5年，但有月光族爸爸仍非常挑剔，先後獲派東涌及火炭後，嫌遠兼風水差，非市區新樓不要，寧願與兩老同住一間公屋以節省2千多元的租金，以供2名兒子讀學費約3千元的私校，希望兒子成材、有面子。

該名月光族爸爸的親妹在網上討論區「親子王國」出帖文分享其複雜家庭環境，她指自己出身公屋窮困家庭，爸媽已退休，但64歲的媽媽衰爛賭，最近炒燶股票輸掉約34萬破産，爸爸以前又曾召妓被踢爆，令夫妻關係長期不和，妻子終日吵鬧。

要求住市區好風水新公屋

妹妹直指哥哥是一名極品爸爸，屬於月光族，生了兩個仔，一家四口最近有幸獲派公屋，先後在東涌和火炭，他卻嫌位置遠非市區、風水差、舊樓、放棄了頭兩次的公屋安排機會。

發帖的妹妹解釋，他申請時選擇了非市區，一心想著葵芳、荃灣及沙田區，連火炭都不合意。抽公屋機會雖只餘下最後一次，他就選回市區，政府已講明市區的舊比較舊，但他仍要求市區新樓風水好，不想住舊樓，否則寧願一家四口與兩老同住公屋，也不願繳付2千多元租另一間。妹妹無奈道︰

離地到難以置信，我爸媽日日擔心他住屋問題。老竇直頭話要咗間舊公屋後，最多老竇自己一個搬入去，我哥都不肯。

為面子安排兒子讀私校

不過，月光族哥哥無錢卻為了面子，安排兒子入讀私校，每期約3千元學費，「他要威，個仔要成材。」

妹妹十分討厭其哥哥，因自小就被他打罵，「我結婚後最開心係脱離到他的魔掌。」又自言不會考慮生仔，不想媽媽幫手照顧BB，「我阿媽玩股票就有份。」

退休母破產仍堅持看私家醫生

她又呻自己一直活在一個不尋常的家庭，媽媽自誕下子女後就因爛賭「輸過一穫甘」，到現在破產仍要求多多，有病都要看私家醫生，又日日鬧爸爸，令她覺得爸爸早年去召妓，也十分理解。

自細老竇對我算最好，所以我特別照顧我老竇。我媽對我都ok的……我每月會比幾千我媽。

網民形容︰愛生事家庭

網民對此紛表同情，形容這是「愛生事家庭」、「家家有本難念的經」，勸妹妹一定要遠離哥哥一家。有人指出，不少人覺得間公屋會住一世，所以要選到合心意為止，「反正賴喺原生家庭有著數，唔急。」網民亦慶幸妹妹已婚，老公亦不介意其家境複雜。

要感恩老公對你不離不棄，唔係人人忍受到另一半有咁的家人。

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責任編輯︰林綺玲