涉寓所強姦16歲前女友　前機場保安認罪囚4年半

▲ （經濟日報資料圖片）

16歲少女透過Instagram認識同校學長後與對方拍拖，兩人分手後見面，少女主動要求到學長寓所消磨時間，卻遭對方於寓所內強姦。現年19歲的學長今（10日）於高等法院承認1項強姦罪，被判囚4年半。

曾任職機場保安的19歲被告被控於2019年6月11日，在元朗寓所內強姦當時16歲的女事主，被告今承認控罪。

案情指，兩人於2017至2018年間透過Instagram認識，並發展為情侶，關係維持約一、兩個月。直至案發當日，事主知悉被告回校領取畢業證書，遂相約被告吃午飯。兩人於元朗廣場吃午飯後，事主表示她稍後需於元朗廣場補習，並主動要求前往被告位於元朗廣場的寓所打遊戲機消磨時間。

兩人抵達被告寓所後，被告將事主推倒在床上，並對事主肆意非禮，事主反抗不果，最終更遭被告強姦，期間被告並使用安全措施。事後事主聽到有人進入單位，被告因此將事主送離開單位。事主其後將事件告知社工並報警處理，被告被捕時於警誡下保持緘默。

辯方今求情時指，被告並無預謀犯案，只是未能控制自己，而雖然被告未有使用安全套，幸亦未有引致嚴重後果。

法官判刑時引述事主的創傷報告指，事件影響了事主的學業和社交，事主亦因此變得難以相信他人，有自毁行為及自殺念頭。法官經考慮後，決定判以被告即時入獄4年半。

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記者：楊詠渝