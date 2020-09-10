林鄭月娥趁敬師節向老師致敬　形容疫情下設法停課不停學專業精神令人敬佩

▲ （擷自行政長官林鄭月娥fb專頁）

今日是「敬師節」，行政長官林鄭月娥形容新冠肺炎疫情對教學帶來很大衝擊，於面授課堂停頓多時下，老師要想方設法以不同模式協助學生在家學習，做到「停課不停學」，克服不同挑戰，專業精神令人敬佩，又向老師致敬，強調港府會繼續盡力給予老師最有力的支援。

行政長官林鄭月娥於社交網站專頁向老師致敬，提到8個月的新冠肺炎疫情對教學帶來很大衝擊，，在面授課堂停頓多時下，老師要想方設法以不同模式協助學生在家學習，做到「停課不停學」，要克服不同挑戰，形容專業精神令人敬佩。

她強調，政府於教育的角色不單是提供資源，從學制到課程、從老師培訓到學生考核，政府都有不可或缺的責任；港府將盡力給予老師最有力的支援，已要求教育局積極跟進以「優質教育基金」支援電子教學平台的建議。

她稱，教育局於立法年度開始後，會盡早向財委會提交有關理順公營小學校長和副校長薪酬，以及改善公營小學中層管理人手的建議。

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責任編輯：陳正怡