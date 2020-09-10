【趙斗淳事件】韓變態犯性侵8歲女童致終生用尿袋　出獄在即正受150小時心理治療防再犯

▲ 南韓變態犯趙斗淳性侵8歲女童，被判12年有期徒刑，即將於今年12月出獄。

南韓電影《素媛》改篇自真人真事「趙斗淳事件」，2008年趙斗淳暴力性侵當時年僅8歲的女童，導致其大小腸流出，需終身使用尿袋及人造肛門過活。趙斗淳被判12年有期徒刑，並即將於今年12月出獄。

綜合韓國傳媒報道，犯人趙斗淳將於12月13日出獄，自他出獄的消息傳出後，引發韓國民眾強烈不滿，認為趙斗淳再犯案機會大，也令民眾人心惶惶。韓國司法部指出，包括趙斗淳在內的10多名犯人，由今年5月至11月初，需接受150小時心理治療，平均每周至少3次，以防他們出獄後再犯。

出獄後戴電子腳鍊

而且趙斗淳出獄後，他的照片等個人資料將於網上公開5年，讓公眾提高驚覺。趙斗淳亦需配戴可定位的電子腳鐐長達7年，以便監控他的位置及行動。

可是南韓今年上半年，佩戴電子腳鍊的性罪犯再犯案有30宗，而去年則有55宗案例。2015至2019年間，性罪犯再犯率為2.1%，而2003至2007年沒受電子監控的性罪犯再犯率則是14.1%。雖然前者再犯機率較低，但電子腳鍊難以起十足的預防作用。

另一方面，性罪犯在接受心理治療後，仍有可能被評定為「戀童癖」的不穩定者，司法部也沒宣布趙斗淳接受心理治療的效果。

過去曾有逾61萬網民聯署請願，反對趙斗淳出獄，可是未能改變他出獄的事實。早前當地電視台以公眾利益為由，播出趙斗淳的容貌，促請公眾防範。

趙斗淳事件經過

「趙斗淳事件」發生於2008年12月11日，當年僅得8歲的娜英於上學期間被行為怪異的趙斗淳誘拐至教會廁所，將其衣服脫光後強逼她就範。娜英奮力反抗觸怒趙斗淳，頭部被他猛撼馬桶水箱，更不斷被掌摑、毆打頭部、勒頸，導致暈倒。

趙斗淳強行施暴得逞，造成娜英臉部、腹部、骨盆受重創，更引致大小腸流出，身體永久受損，其中肛門和性器官有8成損壞，須安裝人造肛門及終身用尿袋。不過根據韓國法例，趙斗淳的暴行本應判刑15年，但他不斷強調自己醉酒和記不起當時的事情，因而獲減刑至囚12年，全案不可上訴，而趙斗淳的刑期將於2020年12月屆滿。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰王明芳