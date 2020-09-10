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【生日快樂】胡定欣IG騷全新形象　視后39歲生日晒性感靚相

娛樂 13:25 2020/09/10

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

TVB近年有離巢潮，年初曾傳約滿後會轉投電影界發展的視后胡定欣，最終決定留低，並於休假後年底正式投入拍攝劇集《白色強人2》。工作穩定下來，胡定欣亦於昨日（9日）正式踏入39歲，適逢生日她亦在IG貼出煥然一新的風格照。

胡定欣39歲生日，一改以往清爽短髮造型，轉為有劉海的及肩髮型，並穿上低胸露背的黑色裙，大擺性感嫵媚的Pose影靚相！

胡定欣。（Instagram圖片）

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她寫道：「這次我只用好好的坐下來, 不用趕著離開Salon, 任由我的化妝師和髮型師慢慢地享受，創造一個他們眼中的”我”」並指出今年是她3字頭的最後一年，看似要作出大改變。

過往定欣甚少以有劉海的造型示人，外界感覺形象堅強硬朗，今次新Look出現，她的好友們胡杏兒、楊怡、陳煒、陳自瑤、楊秀惠等人都留言心心眼，紛紛大讚有女人味！

胡定欣入行17年，是繼鄧萃雯後的第二位TVB兩屆視后，有樣有實力的她雖然已穩住一姐地位，但仍然飲水思源留在娘家拍劇。

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胡定欣加盟《白色強人2》，有傳會與馬國明及唐詩詠發展出新一段三角戀，是繼劇集《宮心計2深宮計》後再與馬國明演情侶。

不過《白色強人》監製羅永賢就承諾不會要胡定欣做第三者，並會做一個有型有態度的醫生。而入行多年胡定欣亦從未拍過醫療劇及做醫生，所以她非常期待劇本，並指現在會多看與醫學題材相關的電影做足功課等開劇。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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