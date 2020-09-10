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【酒店優惠】8度海逸聯乘Häagen-Dazs推下午茶　$98／位嘆哈密瓜雪糕+芒果撻等9款茶點【附訂購連結】

精明消費 13:15 2020/09/10

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

8度海逸酒店推出$98下午茶！（圖片由酒店提供）

8度海逸酒店再度聯乘Häagen-Dazs™推出清新果香下午茶，於網店訂購，更可享有$98／位的優惠，品嚐新口味雪糕及一系列的茶點，性價比強！

充滿仙氣的下午茶，打卡一流。（圖片由酒店提供）

由2020年9月1日至10月31日，賓客可於酒店大堂8度餐廳或2樓池畔廊及花園茶座品嚐三層架下午茶，在花園景緻裡品嚐Häagen-Dazs™全新登場的哈密瓜雪糕。

三層架下午茶除了哈密瓜雪糕，亦設有多款以時令水果入饌的茶點，例如鮮士多啤梨蛋白卷、鮮菠蘿芝士餅及英式鮮牛油鬆餅配有機雜莓醬。總廚特別以製作酒店招牌芒果拿破崙的優質菲律賓呂宋芒製作鹹、甜各一點，分別是芒果撻及香芒果蟹肉開面三文治。

另外，大家可品嚐到特色鹹點，例如雜錦花蜜串燒、日式木魚花凍豆腐及迷你芝士肉醬焗千層麵。

清新果香下午茶每位原價$168／位（兩位起），如透過網店訂購，可享有$98／位的優惠。每位賓客將可享用一杯熱情果冰沙，並會獲贈Häagen-Dazs™送出精美隨身化妝鏡一塊。

每位賓客可獲贈Häagen-Dazs™送出精美隨身化妝鏡一塊。（圖片由酒店提供）

清新果香下午茶詳情：

價錢：每位港幣$98（原價每位港幣$168）

時間：每日下午3時至5時

日期：2020年9月1日至10月31日

地址：香港九龍土瓜灣九龍城道199號酒店大堂8度餐廳或2樓池畔廊及花園茶座

訂座或查詢電話：2126 1960

訂購下午茶請進入【eShop

以上收費另設加一服務費

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責任編緝：王芷瑩

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