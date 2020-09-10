【麥路人】張達明歷重病坦然跟子女談生死　發哥授養生秘訣隔日行山跑步

▲ 張達明現時很注重健康和飲食。

張達明2011年確診鼻咽癌，經過長達5年的治療期，克服了癌魔，卻依然要面對化療的大量後遺症，縱然個性樂觀，張達明坦言面對死亡，也難強裝豁達，作為父親的張達明，亦要讓子女明白生老病死是必經階段。

張達明9年前知道自己患癌，確曾擔心真以後再不能演出，當時為治療停工多時，但他抱著信念，只要努力不放棄，總有一日可以克服病魔，最後他也證明是做得到。

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▲ 張達明對演藝仍有夢想。（湯炳強攝）

捱過了化療，也積極面對後遺症，張達明這幾年堅持演出，先後參演了《麥路人》、《家和萬事驚》，又客串ViuTv《地產仔》，同時又做電影監製，兼四出在學校舉行講座，分享抗病體會。

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樂於跟子女談生死問題

近日荷里活演員「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）、以至香港名導陳木勝先後因癌症離世，令張達明不勝唏噓，亦感生命可以很脆弱。

同是演員及幕後的張達明，亦試過抱病堅持演出，他感慨：「每個人如何處理生病的方法都不同，我病過，更明白工作不是最重要，當然別人可能工作是為搵食，為生存，但不應為工作連健康都不顧，也要考慮家人的需要，而且我相信工作和健康是可以取到平衡的。」

▲ 張達明現時跟一對子女仍常聯繫。（東星圖片）

張達明在16年跟太太離婚，有一子一女的他，跟孩子關係仍好，兒子也曾陪他做火療，見証父親抗病歷程。

張達明坦言，過去很少跟子女直接分享感受：「可能我是怪人，自己以往的作品也多是荒誕和複雜，不適合小朋友看，反而我喜歡透過一些有欣賞價值的作品，讓他們去想像，啟發孩子去思考，及明白成長時的價值觀。」

對於生死，張達明也有向孩子提及。「生老病死是人生必經階段，只看時間遲早，有些人很幸運，臨老才經歷病痛，所以這是命運，好與壞都要學識面對。」

▲ 張達明病癒後常行山跑步。（取自微博）

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張達明近年常捐款給兒童防癌基金，正因明白疾病帶來的痛楚。「小朋友更加難去面對這件事，希望可鼓勵他們，只要找對了治療方法，暫時放下不開心，將來一樣可以找到美麗的人生道路。」

感謝發哥陪行山抗病

抗病多年，張達明多次分享，有賴發哥陪行山和跑步，增強身體抵抗力。達明微笑：「發哥不止陪，而是教導，我叫他高級校長。」

在運動中，張達明有所領悟：「在大自然運動是件很美麗的事，過程中可吸收養份，排出的汗又可化解身體不好元素，令器官運行更佳，且運動需要早睡早起，自然健康也會變好。」

▲ 張達明感激發哥鼓勵繼續演戲。（湯炳強攝）

問他是否每星期都行山？達明笑道：「不能用星期來計，應該要日日行，但現在只做到隔日，朋友提供好多養生方法，如有位師父叫我每朝5點做抱樹功來吸靈氣，就不容易做到，但要去行山跑步就一定得。」

雖然戰勝病魔，張達明坦言還未看透生死。「當然仍害怕死亡，誰不會懼怕，但也不用太擔憂，抗病方法固然需要，但心態也重要，抱著善良的心，遇到有需要的人便幫忙，過程中一個笑容已經很足夠。」

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記者：陳家昌