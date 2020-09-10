教育局指混合學習模式將成教學新常態　會檢視可動用資源支援電子學習

▲ （經濟日報資料圖片）

行政長官林鄭月娥藉年度「敬師節」向老師致敬，教育局亦向全港老師包括校長衷心致敬，又形容現時疫情反覆難料，不同程度的電子學習，混合其他在家學習的模式，或將是教學的新常態；強調儘管本港經濟下行，政府資源緊絀，教育局仍會整體檢視各項可動用的資源，支援學校和老師推行電子學習。

教育局指，過去大半年老師為確保學生能夠「停課不停學」，付出的心血和努力，籲所有學生、家長及社會各界人士趁敬師日向老師致意；又提到現時疫情反覆難料，不同程度的電子學習，混合其他在家學習的模式，可能會是教學的新常態，局方感謝教師努力嘗試、研究及推行各種靈活創新的方法，讓學生做到停課不停學。

發言人又鼓勵學校繼續運用教育局提供的教學資源，結合校內外的資源，制定全面的學與教策略，照顧學生的學習需要；強調儘管本港經濟下行，政府資源緊絀，教育局仍會整體檢視各項可動用的資源，包括優質教育基金，進一步支援學校及老師推行電子學習，特別為有經濟需要的學生提供協助，一同應對未來的挑戰。

當局稱，教育是培育人才的關鍵，成效繫於教師和校長專業，現屆政府設立教師專業發展專責小組，就提升和促進教師專業發展進行研究並提出建議；同時為促進教師的專業成長，教育局正為教師建立專業階梯，幫助教師以三個核心元素，即「教學專業能力」、「專業操守和價值觀」及「反思求進」為基礎，不斷自我完善。

發言人稱，今個學年起會分別為新入職教師提供核心培訓課程、為在職教師提供培訓課程和資源，以及優化符合教師晉升要求的培訓，期望與教育界繼續攜手協力，為老師和學生創造更大的空間，提升教育的質素。

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責任編輯：陳正怡