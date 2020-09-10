【海洋公園優惠】海洋公園重開後推港人限定優惠 半年無限次入場證及門票65折

▲ 海洋公園重開後推港人限定優惠。

受疫情影響下，海洋公園為配合政府防疫措施指引，自7月14日起閉園至今。而因應現時疫情漸趨緩和，園方今日（10日）指已準備再次接待訪客，將配合政府的防疫措施開放，公園屆時將推出港人限定優惠，將推出半年無限入場證及港人入場門票優惠。

【新冠肺炎】消息：本港今日新增約12宗確診個案

為配合全新體驗，公園將於十月同步推出無限次入場證，持證人可於10月1日至明年3月31日期間不限次數到訪公園，而價格更只相當於一張標準入場門票，絕對超值，港人限定無限次 入場證將由重開當日發售，11月30日或之前購買更可額外獲贈園內電子消費現金券。香港居民亦可於12 月31日或以前以六五折，即港幣320元購買標準入場門票。

▲ 海洋公園主席劉鳴煒指公園將為港人推出限定優惠。（官方圖片）

更多新優惠詳情：

此外，海洋公園主席劉鳴煒預告，公園即將推出一系列綠色休閒活動，充分運用海洋公園坐擁南區海岸線及依山而建的大自然環境和獨一無二的壯麗景致，以推動生態保育並讓訪客與大自然互動，詳情即看：

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商務及經濟發展局局長邱騰華日前會見傳媒時指，希望可在9月18日可對主題樂園及展覽活動撤銷社交距離限制。他強調主題公園重開初期須做好防疫措施，包括在入園前先預約、入場前須接受體溫檢測，入場後全程戴上口罩等，惟有關決定仍須與當局商討，當局亦會留意本周的疫情，希望今次的預告可以令業界做好準備，詳情即看：

【重開主題樂園】邱騰華期望9月18日起 取消主題樂園及展覽活動社交距離限制

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記者：郭家穎、陳曉瑩