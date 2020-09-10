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【疫市開店】鄧麗欣飲食王國遍佈東南亞及美加　新店空降銅鑼灣Stephy當一日店長

娛樂 15:32 2020/09/10

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

鄧麗欣（Stephy）的茶飲店「1011 SIP TEA」空降銅鑼灣。

由鄧麗欣（Stephy）所創立的茶飲店「1011 SIP TEA」於2018年首登陸台灣，短短兩年間發展迅速，現時已開近10間分店，版圖更遍佈東南亞及美加等地。在千萬呼喚下，Stephy 的茶飲王國終於「空降」香港銅鑼灣，並在9月9日正式開幕！

在試業期間，身為老闆娘的 Stephy 親身落舖打點一切，更化身「一日店長」招呼客人。

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鄧麗欣為香港新店當一日店主。

提到今次茶飲店首度登陸香港大玩快閃概念，Stephy透露：「這個茶飲品牌是我和另外兩個香港女性朋友所創立，我們三個都很喜歡到處去旅行，所以一開始品牌便想到以太空人做主題。而今次在香港以快閃形式是想好像太空人一樣，在不同地方到處降落，港九新界都有落腳點，帶給大家新鮮感，所以一個月之後我們就會快閃去沙田。」

在疫情下飲食業大受影響，對於今次在「疫」市擴充，Stephy坦言事前有一定壓力，但眼見其他國家的加盟店成績不跌反升，大大增加了她的信心。

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鄧麗欣的新店以太空人作主題。

她說：「我都覺得我們很有勇氣，但看見疫境下我們在其他國家的加盟店很努力去做，成績愈來愈好，還有錢賺，給予我們信心決定在香港開店，同時希望與做得很辛苦的飲食界朋友打打氣。」

Stephy在現場即席沖製招牌茶飲給來賓朋友，問到台灣男友邱勝翊（王子）可有品嘗過她的「愛心特飲」？她甜絲絲表示：「他好像未喝過，因為我只懂得沖最基本的茶飲，他比較專情、專一，就算給予很多其他款式他去選，他都只會選珍珠奶茶。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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