公屋聯會倡政府重設長策會審視房屋供應量　支持增建首置項目

▲ 公屋聯會公布對2020/21年度施政報告期望。（吳卓峰攝）

近年公屋輪候時間長，居屋供應少；公屋聯會建議十月公布的《施政報告》，政府應考慮重設「長遠房屋策略督導委員會」（長策會），讓民間代表參與房屋諮詢組織，檢視及跟進本地公私營房屋供應情況。

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