公屋聯會倡政府重設長策會審視房屋供應量 支持增建首置項目 社會 16:40 2020/09/10 分享： 熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告 ▲ 公屋聯會公布對2020/21年度施政報告期望。（吳卓峰攝） 近年公屋輪候時間長，居屋供應少；公屋聯會建議十月公布的《施政報告》，政府應考慮重設「長遠房屋策略督導委員會」（長策會），讓民間代表參與房屋諮詢組織，檢視及跟進本地公私營房屋供應情況。 ... 相關文章 【居屋2020】四大屋苑63折臨時定價 山麗苑綠表6萬首期做業主 19:43 2020/06/19 【居屋2020】四大屋苑63折臨時定價 山麗苑綠表6萬首期做業主 【居屋2020】新居屋及白居二9月10日接受申請 4大新居屋屋苑料折扣或增至57折 10:30 2020/09/02 【居屋2020】新居屋及白居二9月10日接受申請 4大新居屋屋苑料折扣或增至57折 【居屋2020】新居屋及白居二9月10日起接受申請 3個方法提高「中籤」機會率 今日 10:58 【居屋2020】新居屋及白居二9月10日起接受申請 3個方法提高「中籤」機會率 施政報告 上車盤 房委會 房協 市建局 居屋 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入