【高效溫習】測考想進步未必要死記硬背 專家教路高效溫習令溫書更入腦

▲ 高效溫書法，效果事半功倍。

每到測驗考試的季節，陪子女溫書備戰測考，更隨時成為傷害親子關係的導火綫。TOPick育兒節目《湊得輕鬆啲》邀請NLP （身心語言程式學）導師、註冊社工文正康（Chris Sir），分享高效溫書法，令溫書更加事半功倍。

註冊社工、擁有近15年親職教育經驗的文正康（Chris）表示，不少媽媽都笑言如果沒有默書測驗，世界會和諧很多，但只要用正確的方法溫書，效果可以很理想。

先溫「遠」再溫「近」

溫習的第一步，要明確知道測考的日子，以及科目的順序。很多人習慣溫習首先測考的科目，最後考試的科目留待最後才溫習。Chris建議，愈遲考的應該先溫習，預先掌握知識的7至8成，正式考試前再重溫，再增強記憶力；此外，先考的應該編排到最後才溫習，保證記憶猶新。

先溫常識再溫中英數

時近考試，也可以由較淺的常識科溫起，但最好要提前兩星期開始溫書，每一科平均溫習3次，鞏固記憶。

第一次溫只是印象，起到70%便要放手，隔幾天第二次溫會有90%牢固，到考前一日再溫一次，每次只是溫15分鐘。

他提醒，溫習時更要注意時間，小一學童大約每次溫15分鐘，溫書時間太長反而未必有效果，溫習15分鐘後要休息，休息不是去打機或去公園，打機會有記憶干擾，最好的休息是站立、喝水或上廁所。

責任編輯：鄺嫻