去年強積金帳戶達1010萬個    積金局要求周年報表及說明書改善表達方式助打工仔管理帳戶

▲ 積金局機構事務總監及執行董事鄭恩賜。（黃建輝攝）

縱使打工仔每月都要供款強積金戶口，但要花時間閱讀複雜的文件才能有效管理帳戶。強金局指，截至2019年底全港共有1010萬個強積金帳戶，該局去年推出強積金基金平台，提高基金表現和收費透明度，現再要求周年報表、說明書等增加圖表，陸續在年底前實行，以助打工仔管理帳戶。

積金局機構事務總監及執行董事鄭恩賜表示，積金局在去年4月推出強積金基金平台，希望提高基金表現和收費透明度，促進市場競爭，提升基金行政費減費空間。至今年7月底，平台網頁及App已分別有48萬人次瀏覽及6700下載量。

積金局主管（產品規管）李啟宏指，僱員每年會收到年報，但首頁已是一堆數字，難以明白。局方已要求受託人發出年報時，簡化首頁和加入圖表，僱員可知道戶口金額增減和投資比例，僱員在本月起將陸續收到新格式的年報。而網上強積金帳戶概覽亦會統一格式顯示圖表，料今年第4季可包括所有強積金計劃。

此外，李指，新入職僱員以往會收到一份計劃介紹文件，積金局已要求受託人統一格式，稱文件為計劃說明書，封面要標示計劃名稱、修訂日期等，內容亦須按指引編排，例如要有列表說明基金投資重點，和編寫獨立章節說明基金風險，方便比較。而由今年第2季起，受託人須在基金便覽和網站中加入1至7級的風險級別，取代以往用數字表達的風險標記。

積金局總經理（研究及統計）李子成回顧去年數字指，去年共有1010萬個強積金帳戶，58%為已離職僱員的個人帳戶，42%為正在供款帳戶，可扣稅自願性供款帳戶（TVC）則有2萬個，供款7.61億元，佔少於1%。而至今年7月底，TVC帳戶增至4.1萬個，供款額21.7億元。

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記者：徐紹軒