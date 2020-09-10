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【壹傳媒股價】消息：警方拘捕15人涉操控壹傳媒集團股價　其中一人賺逾2500萬元

社會 13:56 2020/09/10

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消息指警方拘捕了15人，涉及買賣壹傳媒集團股票。（資料圖片）

壹傳媒股價早前大幅變動，消息指警方商業罪案調查科拘捕15人，涉嫌串謀詐騙及洗黑錢。

消息指警方拘捕15人，他們涉嫌利用whatsapp作溝通工具，協議同時買賣壹傳媒的股票，以高位獲利，其中一名被捕人士更從中獲利逾2500萬港元。

據了解被捕人年齡介乎22至53歲，有部分人無業，也有人涉黑社會背景，其中一人獲利約70萬元。警方今日下午4時會在警察總部交代案件詳情。

壹傳媒 （00282） 創辦人黎智英上月被警方以涉嫌違反《港區國安法》拘捕，同一星期壹傳媒股價、成交量急增。壹傳媒股價急跌，至近下午2時，壹傳媒跌18%，報0.245元。

黎智英被捕當日，壹傳媒股價兩個交易日間升逾11倍，由「仙股」變成「蚊股」，引起證監會關注，指壹傳媒出現異常升幅，呼籲投資者買賣壹傳媒股份時務須格外審慎。黎智英當時接受外電訪問也警告，投資者不要買入壹傳媒的股票，因為壹傳媒的基本面無法支持最近的上漲趨勢。

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記者：伍瑋瑋
 

 

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