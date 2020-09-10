【本地遊】香港都可以潛水　教練首推東壩尋找小丑魚魔鬼魚蹤影

▲ 這次由「天堂潛水員」創辦人及潛水教練章英傑（Jason），推介幾個香港潛水熱點給大家！

水肺潛水這項活動越來越普及，不少港人也熱愛到世界各地的潛水勝地旅遊，潛進海底觀賞震懾的魚群、奇特的海洋生物及七彩的珊瑚礁等等。不過其實香港的海底世界也不遜色，「天堂潛水員」創辦人及潛水教練章英傑（Jason）推介幾個香港潛水熱點，同樣有小丑魚、魔鬼魚出沒，特別適合新手探索。

▲ Jason在香港任教潛水於6年，門下有不少學生。（相片來源：被訪者提供）

能見度低非缺點

很多玩開潛水的人，聽到在香港潛水就耍手擰頭，因為最大缺點是能見度底。Jason說：「香港水底較多微生物，一般能見度平均為3至4米，對比起亞洲其他潛水熱門地方如台灣、泰國及馬來西亞等地當然差很遠。不過香港其實也有很多海洋生物可以看，小丑魚、魔鬼魚、水母、海馬等都有，絕不遜色。」

在香港潛水對初學者來說也有好處，Jason說除了是教練用廣東話溝通及授課外，能見度低亦能鍛練膽量，集中精神呼吸。因為水底模糊一片，自然會提高警覺性，更加謹慎小心，考牌後到外國可以放心潛水，完全不用擔心。香港水域大致上平靜，而且大部份海洋生物也常見於淺水區，所以初學者也能看到多種類的魚類及生物。

▲ 香港也有較細型的魔鬼魚，但因為保護色，要留神看才能發現。（相片來源：被訪者提供）

推介潛遊東壩

香港其實也有很多潛水好地方：「雖然香港沒有特定一個潛點看沉船或某種魚類，也沒有像鯨鯊、沙甸魚風暴等大景觀，不過特色的海洋生物也不少。香港的珊瑚以硬珊瑚為主，保護色強，看真一點，也能發現生物隱身其中。」

Jason通常教班會在西貢或白沙灣碼頭出發，到附近的滘西、牛尾洲、甕缸群島及白臘等水域，水域較平靜安全。在水流較強的外海如果洲群島、尖洲、宋崗等地方，更有色彩繽紛的軟珊瑚，比較適合資深的潛水員前往。

▲ 香港也有不少潛點，其中Jason推介西貢東壩，景觀很有特色。（相片來源：被訪者提供）

他特別對東壩情有獨鍾：「因為這裏有很多丁字石，由水面至水底均有巨石在背景，拍攝視覺相當特別。因為石與石之間有很多空隙，不時發現很多魚仔在中間穿梭，這兒特別多䲁魚（Blenny），整個景觀是世上絕無僅有。而且東壩屬於內灣水域，即使出面大風大浪，這裏亦相對平靜，很適合初學者來潛水。」

另一個潛水熱點是火石洲，為聯合國教科文組織世界地質公園範圍，主要潛點集中在火石洲的東南方蒲魚排。這兒有「小丑魚森林」之稱，基本上沒有可能見不到。不用潛得很深，約5至7米就可以看到過百個品種的魚類，還有海葵、蝦蟹及海兔等不同生物。

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香港水質變佳

Jason曾在澳洲大堡礁、馬爾代夫等潛水天堂工作，2014年才回港開設潛水學校，當時在香港下水覺得水質污濁，潛水環境很差。近幾年他親眼見證水質在近幾年慢慢變好，像今年平均有2至3米能見度，最好時甚至有10米至12米，算是不錯。

每年的4至5月是香港潛水最佳季節，水溫剛好而且水質清澈，6月至10月水溫較高，學習較為舒服。11月至2月冬天時常吹北風，風浪較大而且海水太冷，不適宜下水。要知道當天潛水環境如何，往往要出海才知曉。當然如果風向是北風，當然難免大風浪，下雨過後水亦會變得混濁，未必適宜潛水。

▲ 香港潛水環境不算太差，對初學者來說也是首次接觸的好機會。（相片來源：被訪者提供）

初學潛水貼士

今年特別多首次接觸潛水的人士考取開放水域潛水員牌照（Open Water Diver），Jason說：「浮潛跟潛水是兩回事，最重要熟習用口部呼吸動作。外國很多學校也會在泳池練習，其實在海上平靜水域更好，至少有大海的經驗，更容易適應。」

一般初次潛水也會包含所有裝備，如有心學習，也不妨自行購買私人裝備。Jason提議可先買面罩：「因為面罩要緊貼面部，最好找一個符合自己面型、戴得舒服的面罩。歐洲品牌可能會較大，容易漏氣入水，反而亞洲品牌可能較適合港人。在香港的潛水用品店中選擇很多，可以慢慢試真點才購買。」

作為第二層皮膚的潛水衣則是其次，如考慮衛生問題也可自備，同樣一定要合身，否則跟沒穿著沒有分別。一件3mm厚度的最百搭，因為在水中其實很少會覺得熱，反而要抵禦寒冷的水溫時就能發揮作用。未能飛到外國潛水，初學者唯有先在香港小試牛刀，做足準備再出發。

記者：張頌婷