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【沙丘瀚戰】新一代男神添麥菲查洛美新作預告　張震進軍荷里活與「水行俠」積遜莫瑪合作【有片】

娛樂 14:21 2020/09/10

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

添麥菲查洛美新作《沙丘瀚戰》。

執導《天煞異降》（Arrival）、《銀翼殺手2049》（Blade Runner 2049）的加拿大導演丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve），80年代大衞連治（David Lynch）作品《星際奇兵》（Dune）重拍的《沙丘瀚戰》，在今日（9月10日）電影發放首條預告。

預告片長約3分鐘，一開始是男主角添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）繼承王位，而他的星球因掌握令人類長壽及超能力的資源，於是被各大家族爭奪。從預告所見，,《沙丘瀚戰》貫徹丹尼維勒納夫的冷峻風格，當中不少場面甚具氣勢。

「水行俠」積遜莫瑪參演丹尼維勒納夫的新片。

張震進軍荷里活。

除添麥菲查洛美外，尚有「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）、《復仇者聯盟》（Avengers）系列「Thanos」佐斯布連（Josh Brolin）、最新《蜘蛛俠》（Spider-Man）系列女主角辛蒂亞（Zendaya）、奧斯卡依撒（ Oscar Isaac）、莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）與戴夫巴蒂斯塔（Dave Bautista），以及張震參演，星光熠熠。

撰文 : TOPick柴犬出動

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