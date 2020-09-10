  • 31°C
香港時間 : 2020910日 (四) 14:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【海洋公園重開】「哈囉喂」活動20年來首次取消　水上樂園年底峻工惟料今年未能開幕

社會 14:12 2020/09/10

分享：

熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

海洋公園今年取消「哈囉喂」活動。（經濟日報資料圖片）

海洋公園每年10月都會舉辦「哈囉喂」萬聖節節慶活動，惟公園受新冠肺炎疫情影響停運多月，加上園方財政狀況仍然嚴峻。海洋公園決定今年不會舉辦「哈囉喂」活動，屬20年來的首次但期望明年可捲土重來；而公園水上樂園將於年底峻工，惟料今年未能開幕。

海洋公園已為重開作好準備，並會推出多項港人優惠，詳情即看：【下一頁】

海洋公園「哈囉喂」為公園年度最受歡迎活動之一。（經濟日報資料圖片）

海洋公園管理及演藝節目執行總監吳守堅解釋，「哈囉喂」活動籌備需時，亦要額外招聘人手，公園在今年初已預視新冠肺炎疫情會影響園區營運，而疫情亦嚴峻，即使重開後亦難以避免疫情的反覆，在審視種種不明朗因素下，公園未有足夠及合適的時間籌備有關活動，因此決定取消今年的「哈囉喂」活動。他形容，這個決定艱難，期望明年可捲土重來。

海洋公園自2001年開始，以慶祝萬聖節為主題，每年度舉行「十月全城哈囉喂」，為公園年度最受歡迎活動之一，期間部分固有場地會暫時改建成鬼屋，亦會有部分臨時興建的鬼屋，園方每年也會請來藝人羅蘭作代言，活動今年更踏入20周年，但最終未能舉行。

海洋公園「哈囉喂」活動每年均吸引不少年輕人入場遊玩。（經濟日報資料圖片）

此外，海洋公園董事局主席劉鳴煒透露，水上樂園今年年底將會峻工，但料無論如何未能於今年內投入運作，最終開幕時間要視乎公園完成檢討計劃後才有定案，但有信心水上樂園可開幕。

【重開主題樂園】邱騰華期望9月18日起　取消主題樂園及展覽活動社交距離限制

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩

相關文章

【海洋公園】大熊貓盈盈樂樂自然交配「造B」不成功　公園確定盈盈未有懷孕
18:22 2020/09/04
【海洋公園】大熊貓盈盈樂樂自然交配「造B」不成功　公園確定盈盈未有懷孕
【海洋公園】休園幕後直擊　纜車過山車日日做「身體檢查」【多圖】
20:23 2020/08/06
【海洋公園】休園幕後直擊　纜車過山車日日做「身體檢查」【多圖】
海洋公園與導盲犬協會合作5年助繁殖本地導盲犬　園方會提供精子冷藏及儲存支援
13:22 2020/07/09
海洋公園與導盲犬協會合作5年助繁殖本地導盲犬　園方會提供精子冷藏及儲存支援
【集郵注意】海洋公園聯乘香港郵政　推特別版動物郵票及明信片
11:02 2020/08/20
【集郵注意】海洋公園聯乘香港郵政　推特別版動物郵票及明信片
海洋公園 節慶 疫情 吳守堅 劉鳴煒 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【分手傳聞】蔡卓妍回應與石恆聰分手傳聞　37歲阿Sa曾做兩次雪卵手術盼做媽媽
11:55 2020/09/09
【分手傳聞】蔡卓妍回應與石恆聰分手傳聞　37歲阿Sa曾做兩次雪卵手術盼做媽媽
【港姐2020】謝嘉怡蘇格蘭母親靚樣曝光　Lisa跟媽媽同擁美人基因【多圖】
18:49 2020/09/09
【港姐2020】謝嘉怡蘇格蘭母親靚樣曝光　Lisa跟媽媽同擁美人基因【多圖】
【自私新抱】搬入大西北求奶奶每日九龍長征湊2孩被拒　新抱發爛︰佢有責任湊孫
12:52 2020/09/09
【自私新抱】搬入大西北求奶奶每日九龍長征湊2孩被拒　新抱發爛︰佢有責任湊孫