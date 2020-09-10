【海洋公園重開】「哈囉喂」活動20年來首次取消　水上樂園年底峻工惟料今年未能開幕

▲ 海洋公園今年取消「哈囉喂」活動。（經濟日報資料圖片）

海洋公園每年10月都會舉辦「哈囉喂」萬聖節節慶活動，惟公園受新冠肺炎疫情影響停運多月，加上園方財政狀況仍然嚴峻。海洋公園決定今年不會舉辦「哈囉喂」活動，屬20年來的首次但期望明年可捲土重來；而公園水上樂園將於年底峻工，惟料今年未能開幕。

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▲ 海洋公園「哈囉喂」為公園年度最受歡迎活動之一。（經濟日報資料圖片）

海洋公園管理及演藝節目執行總監吳守堅解釋，「哈囉喂」活動籌備需時，亦要額外招聘人手，公園在今年初已預視新冠肺炎疫情會影響園區營運，而疫情亦嚴峻，即使重開後亦難以避免疫情的反覆，在審視種種不明朗因素下，公園未有足夠及合適的時間籌備有關活動，因此決定取消今年的「哈囉喂」活動。他形容，這個決定艱難，期望明年可捲土重來。

海洋公園自2001年開始，以慶祝萬聖節為主題，每年度舉行「十月全城哈囉喂」，為公園年度最受歡迎活動之一，期間部分固有場地會暫時改建成鬼屋，亦會有部分臨時興建的鬼屋，園方每年也會請來藝人羅蘭作代言，活動今年更踏入20周年，但最終未能舉行。

▲ 海洋公園「哈囉喂」活動每年均吸引不少年輕人入場遊玩。（經濟日報資料圖片）

此外，海洋公園董事局主席劉鳴煒透露，水上樂園今年年底將會峻工，但料無論如何未能於今年內投入運作，最終開幕時間要視乎公園完成檢討計劃後才有定案，但有信心水上樂園可開幕。

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記者：陳曉瑩