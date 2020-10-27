【高效溫書】中英文默書是讀書苦差？ 高效溫書法令默書不再成為負擔

▲ Chris Sir分享高效溫書法。

中英文默書在小學生學習過程中不可或缺，部分學校更將默書成績計入考試成績，為學生甚至家長都徒增壓力，如何能夠更有效地溫習中英文默書，TOPick育兒節目《湊得輕鬆啲》邀請NLP （身心語言程式學）導師、註冊社工文正康（Chris Sir），分享高效溫書法。

文正康是兩孩爸爸，兩個兒子也是小學生。Chris Sir經常到學校教家長提升學生專注力，結果發現令家長感到最頭痛的是幫子女溫習默書，他後來上網發現加拿大蒙克頓大學的教授，針對拼字策略影響人們的拼字能力進行研究，研究指出視覺拼字策略那一組的受測成績平均提高20%至25%，甚至100%，最後將這研究方法加入NLP 的記憶技巧，創出這套拼字法，在學校和社區中心教學生，他們都有明顯進步。

1. 將溫習内容拆分

無論中英文默書，隨時要溫習20個、30個生字，因為人的短期記憶容量是有限，建議把默書的内容分拆開處理。擧個例子，如果默書有20個生字，可以分為4組，每組5個生字，再分組溫習。

2. 自製字卡溫書

不論中英文科，都可以製作字卡幫助記憶，方法很簡單，可以去文具店購買用來做司儀的白色卡片，並用鮮豔的顔色加強記憶。以中文字「清楚」為例，字的部首可以用鮮豔的顔色去標明，如水字部及林字。英文字也要學懂拆字，舉例「teacher」，可以分為「tea」及「cher」，再用不同顏色筆標示，輔助孩子把關鍵字記入腦。

製作字卡後，每次溫習默書可以先邀請子女在字卡上用手指臨募，然後再半空中默寫，最後在紙上默寫，溫完一組單詞後再溫習另一組。

3. 「2X3」高效溫習

當小朋友收到默書範圍及默書日子後，至少要提前兩個星期開始溫習，完成第一次溫習後，兩天內一定要再重溫，然後在默書前再溫習第二三次，令到腦袋消化，也可以加強記憶力，最理想的溫習方法是今天溫，明天休息，後天才重溫。

記者：鄺嫻